La foto della dottoressa di Gaza con uno dei suoi bambini uccisi è del tutto sbagliata

La foto non mostra in alcun modo la recente tragedia della dottoressa palestinese, soprattutto perché scattata diversi anni fa

Circola una foto che mostrerebbe una dottoressa palestinese, Alaa al-Najjar, distrutta mentre tiene in braccio uno dei suoi figli uccisi da un bombardamento israeliano a Khan Younis, Gaza. La tragedia è stata riportata da diversi media internazionali, tra cui la BBC, senza però mostrare alcuna fotografia della dottoressa o della sua famiglia dopo la perdita subita. L’immagine diffusa sui social, infatti, riguarda un’altra famiglia ed è in circolazione da anni.

Per chi ha fretta

Considerata la ricostruzione degli eventi, la foto non può ritrarre la dottoressa.

La foto associata alla recente tragedia circola nei siti palestinesi dal 2023.

Analisi

La foto viene condivisa con la seguente didascalia:

La dottoressa Alaa al-Najjar perde i suoi 7 figli sotto le macerie del bombardamento israeliano

La storia della dottoressa Alaa al-Najjar

Diversi media internazionali citano il dramma di una dottoressa di Gaza. Tra questi la BBC, in un articolo dal titolo Israeli strike kills nine of Gaza doctor’s children, hospital says dove leggiamo quanto segue:

Un attacco aereo israeliano su Gaza ha colpito la casa di una dottoressa e ucciso nove dei suoi dieci figli, afferma l’ospedale dove lavora nella città di Khan Younis. L’ospedale Nasser ha dichiarato che uno dei figli della dottoressa Alaa al-Najjar e suo marito sono rimasti feriti, ma sono sopravvissuti. Graeme Groom, un chirurgo britannico che lavora in ospedale, ha dichiarato di aver operato il suo figlio di 11 anni, ancora in vita.

Quanto basta per comprendere che la donna nella foto non può essere affatto la dottoressa Alaa al-Najjar, siccome risulterebbe ferita dal bombardamento insieme al marito.

La foto usata circola almeno dal 2023

Attraverso una ricerca inversa, è possibile verificare che lo scatto della famiglia, distrutta dalla morte di un loro membro, circola almeno dal dicembre 2023. Ecco un articolo dell’epoca pubblicato dal sito Palestine Chronicle:

C’è un’altra foto, ma è solo “illustrativa”

Circola un’altra foto che non mostra alcun volto, ma si sostiene che sia la dottoressa che piange davanti ai corpi di alcuni dei suoi figli in ospedale. La donna, come abbiamo riportato in precedenza, risulta ferita dal bombardamento. Nello scatto è del tutto indenne e pulita, indossando un camice ospedaliero del tutto candido. Nelle sue mani non c’è alcun segno del bombardamento. In alcuni siti in arabo (come quello riportato nello screenshot tradotto qui sotto), la foto viene giustamente indicata come “esempio illustrativo” e risulta comprensibilmente generata tramite l’AI.

Conclusioni

Come abbiamo verificato, la tragedia vissuta dalla dottoressa Alaa al-Najjar e dalla sua famiglia è stata documentata da varie fonti giornalistiche, ma la foto associata sui social non ha alcun legame con l’episodio. Di fatto, si riferisce a un altro caso avvenuto nel 2023.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.