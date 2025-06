La falsa prima pagina di Repubblica «Perdonateci» su Gaza

L'immagine viene diffusa da giugno 2025 e presenta degli errori

Circola l’immagine di una presunta prima pagina di Repubblica datata 2 giugno 2025, in cui il quotidiano chiederebbe scusa per quanto avviene a Gaza con un titolo evidente: «Perdonateci!». Tuttavia, consultando le pubblicazioni della testata, non risulta alcuna prima pagina risalente alla festa della Repubblica con tale titolo. L’immagine risulta infatti datata e soprattutto alterata.

Per chi ha fretta

La prima pagina non è quella del 2 agosto 2025, in quanto presenta degli articoli datati.

La prima pagina risulta essere quella del 28 maggio 2025, ma non è uguale.

L’immagine diffusa è un fotomontaggio che altera la prima pagina del 28 maggio 2025.

Analisi

La falsa prima pagina viene condivisa in questo modo:

2 giugno 2025, Festa della Repubblica Italiana… Come si fa a festeggiare la Repubblica democratica, dopo che il governo Meloni si è astenuto sulla proposta di sanzioni UE allo Stato di Israele? Come si fa a festeggiare una Repubblica democratica, ove la stampa è le TV sono quasi uniformemente asservite ai potenti del mondo? Solo ora, dopo un’interminabile scia di bombardamenti, di sangue, di sterminio, anche il quotidiano la Repubblica, si fa vivo e titola PERDONATECI, mentre U.S.A., UE restano complici del macellaio di Tel Aviv! Io avevo sognato una Repubblica Italiana fondata sul lavoro, la pace e la solidarietà sociale, non sul ReArm UE..

Non è la prima pagina del 2 giugno 2025

Una cosa è certa: non si tratta della prima pagina del 2 giugno 2025. Ecco quella corretta, pubblicata dall’account X ufficiale della testata:

La prima pagina con la scritta «Perdonateci» è un fotomontaggio

La prima pagina in questione riporta un articolo dal titolo «Meloni alla Ue: via i dazi interni», un dettaglio utile per risalire alla vera data di pubblicazione: il 28 maggio 2025. Ecco infatti la copertina originale di quel giorno, dove si può notare la stessa foto relativa a Gaza, ma con titoli completamente diversi e nessuna traccia del presunto «Perdonateci!».

Inoltre, il font utilizzato nel titolo «Perdonateci!» non corrisponde a quello abitualmente usato da Repubblica. Un confronto tra le lettere r, a e i evidenzia differenze grafiche significative.

Conclusioni

Repubblica non ha mai pubblicato una prima pagina con il titolo «Perdonateci!» riferito a Gaza. Si tratta chiaramente di un fotomontaggio.

