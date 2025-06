Il video del leone che divora un prosciutto al supermercato africano è stato generato con l’AI

Non c'è alcun riscontro riguardo la presunta notizia nei siti africani. Le scene presentano gli errori tipici dell'AI

Circola un video in cui si vede un leone all’interno di un supermercato mentre divora un grosso prosciutto nella corsia del reparto carni. Secondo alcuni post sui social, la scena sarebbe stata ripresa genericamente in Africa, per alcuni addirittura in Sudafrica. Tuttavia, non esiste alcun riscontro a sostegno di questa narrazione. Infatti, la clip risulta generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Non c’è alcun riscontro della presunta notizia nei siti di informazione africani.

Un sito sudafricano smentisce categoricamente la vicenda.

Il video presenta evidenti errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa.

Analisi

Il video viene così condiviso:

Tutto ciò è da brividi #leone #video #paura #lion #león #carne #cibo #natura #savana #africa #felino #felinos #aiuto #sos #supermarket #supermercado #supermercato

Come il video ha fatto il giro del web

Partiamo dall’esempio italiano. Nel video troviamo il watermark dell’account Instagram @Rafgram_. Nel post leggiamo una semplice descrizione: «buon appetito».

Proseguendo la ricerca, nel video è possibile trovare l’username dell’utente TikTok @ataquesferoz. La clip risulta pubblicata intorno al 14 giugno 2025, anche in questo caso senza alcun avviso riguardo l’utilizzo dell’AI.

L’account in questione, seguito da oltre 346 mila follower, pubblica diversi video di presunti incontri tra esseri umani e “animali feroci”. Tra questi, delle strane clip con dei serpenti fin troppo grandi per essere reali.

Nessun riscontro da parte di testate giornalistiche internazionali

È sufficiente una rapida ricerca online per accorgersi che non esiste alcuna notizia relativa a un leone che si sarebbe introdotto in un supermercato africano per mangiare carne direttamente dagli scaffali. Anzi, proprio considerando che molti utenti indicano il Sudafrica come luogo dell’accaduto, il sito sudafricano News24.com ha smentito la vicenda, precisando che si tratta di un video generato tramite AI.

Gli elementi dell’Intelligenza Artificiale

Ci sono diversi elementi che evidenziano gli errori tipici dei contenuti generati dall’Intelligenza Artificiale. Il più evidente si nota intorno al minuto 0:42, quando i prodotti del banco frigo sembrano cadere improvvisamente per poi ricomporsi, come se nulla fosse accaduto.

Inoltre, in alcune scene le piastrelle del pavimento cambiano forma (da quadrate a rettangolari) e dimensione. Anche il leone varia visibilmente nelle proporzioni, diventando a tratti più piccolo o più grande. Lo stesso accade ai prosciutti, che cambiano forma e dimensione da una scena all’altra.

Conclusioni

Il video del leone che divora un enorme prosciutto all’interno di un supermercato africano risulta, di fatto, generato con l’Intelligenza Artificiale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.