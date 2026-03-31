Israele, “stanno scappando, non ci sono voli”: il video all’aeroporto di Tel Aviv è un falso
Circola un video che mostrerebbe violente proteste all’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, causate dalla cancellazione dei voli per la guerra contro l’Iran. La clip, diventata virale sui social, viene usata per alimentare il panico sulla situazione dei trasporti nel Paese, ma si tratta di una notizia falsa che decontestualizza immagini dello scorso anno.
Per chi ha fretta:
- La clip condivisa risale al luglio 2025.
- Non riguarda l’aeroporto di Tel Aviv, ma dei disordini in un cinema di Gerusalemme.
Analisi
Le condivisioni riguardano una clip con la seguente didascalia: «Gli israeliani stanno impazzendo
vogliono uscire da Israele ma non ci sono voli…».
Qual è il contesto corretto del filmato
Del caso si era già occupato il collega Anastasios Taratsidis per Ellinika Hoaxes. Si tratta di un filmato risalente al 20 luglio 2025. Mostra una folla di giovani israeliani che attaccano dei palestinesi impiegati in un cinema di Gerusalemme.
Conclusioni
Abbiamo visto che il filmato in oggetto non può riferirsi a proteste avvenute nell’aeroporto di Tel Aviv. Le immagini risalgono all’anno scorso e riguardano dei disordini in un cinema di Gerusalemme.
Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.