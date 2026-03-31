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Israele, “stanno scappando, non ci sono voli”: il video all’aeroporto di Tel Aviv è un falso

31 Marzo 2026 - 22:19 Juanne Pili
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Circola un filmato che immortalerebbe il caos all'aeroporto di Tel Aviv a causa della guerra con l'Iran. Ma il video riguarda un cinema di Gerusalemme nel 2025

Circola un video che mostrerebbe violente proteste all’aeroporto di Tel Aviv, in Israele, causate dalla cancellazione dei voli per la guerra contro l’Iran. La clip, diventata virale sui social, viene usata per alimentare il panico sulla situazione dei trasporti nel Paese, ma si tratta di una notizia falsa che decontestualizza immagini dello scorso anno.

Per chi ha fretta:

  • La clip condivisa risale al luglio 2025.
  • Non riguarda l’aeroporto di Tel Aviv, ma dei disordini in un cinema di Gerusalemme.

Analisi

Le condivisioni riguardano una clip con la seguente didascalia: «Gli israeliani stanno impazzendo
vogliono uscire da Israele ma non ci sono voli…».

Qual è il contesto corretto del filmato

Del caso si era già occupato il collega Anastasios Taratsidis per Ellinika Hoaxes. Si tratta di un filmato risalente al 20 luglio 2025. Mostra una folla di giovani israeliani che attaccano dei palestinesi impiegati in un cinema di Gerusalemme.

Conclusioni

Abbiamo visto che il filmato in oggetto non può riferirsi a proteste avvenute nell’aeroporto di Tel Aviv. Le immagini risalgono all’anno scorso e riguardano dei disordini in un cinema di Gerusalemme.

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