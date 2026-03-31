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Yaser Lofuti in fuga sotto un Niqab? Perché la foto è un falso IA

31 Marzo 2026 - 21:15 Juanne Pili
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Diverse anomalie e la presenza di un watermark invisibile tradiscono la falsità dell’immagine che mostrerebbe Lofuti in fuga sotto un Niqab

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) riportano una immagine dove si vedrebbe un alto ufficiale iraniano, Yaser Lofuti, fuggire coperto da un Niqab. Il contesto è sempre quello della crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran. Non si trovano però riscontri nelle fonti giornalistiche più autorevoli. L’immagine infatti è generata con l’Intelligenza artificiale di Google.

Circola l’immagine attribuita a Yaser Lofuti, alto ufficiale iraniano, mentre fuggirebbe coperto da un Niqab per sfuggire ai droni nemici. La foto, diventata virale nel contesto della crisi tra Israele e Iran, è in realtà un falso generato dall’intelligenza artificiale Gemini.

Per chi ha fretta:

  • Si sta diffondendo l’immagine di un alto ufficiale iraniano, Lofuti, in fuga travestito da donna.
  • Ma Gemini, l’IA di Google, riconosce che la foto è stata prodotta mediante il suo utilizzo.
  • Esistono dei watermark invisibili che rendono riconoscibili questo genere di falsi fotografici.

Come viene diffusa l’immagine

Le condivisioni (per esempio qui, qui e qui) riportano didascalie come la seguente:

Scappare vestiti da donna è un topos ricorrente per i terroristi. Anche Husseini scappò vestito da donna, per non parlare di Sinwar. Vi presentiamo Yaser Lofuti, senior commander dei Tehran’s Basij.

Analisi fotografica

Sottoponendo la foto a SynthID, il tool che individua le immagini generate dall’AI di Google, il riscontro è positivo: si tratta di un’immagine generata.

A parte i battenti del portone dietro ai due personaggi che sembrano troppo corti, colpisce un altro dettaglio. Il piede sinistro del presunto Lofuti è posizionato in maniera innaturale rispetto a quello destro, come se l’uomo stesse incrociando le gambe durante la camminata, lo si capisce osservando le ombre delle calzature:

Conclusioni

L’immagine del presunto Lofuti in fuga sotto un Niqab si è rivelata prodotta mediante Gemini, l’IA di Google.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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