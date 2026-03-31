Kash Patel, il video del balletto dopo il leak degli hacker: perché è un falso

Il DOJ conferma l'attacco hacker contro Kash Patel, ma il video dell'uomo che balla circola dal 2020 e non lo riguarda

Circola sui social un video che mostrerebbe il direttore dell’FBI Kash Patel intento a ballare dopo che un gruppo di hacker iraniani ha violato la sua Gmail. Sebbene il Dipartimento di Giustizia abbia confermato la reale intrusione informatica ai danni di Patel avvenuta a marzo 2026, la clip del balletto è un falso: il filmato non ritrae il capo del Bureau e circola online dal 2020.

Per chi ha fretta

Il video non riguarda Kash Patel e non è stato diffuso a seguito della violazione del suo account Gmail.

Il filmato è online almeno dal 2020 e diffuso da utenti indiani.

Il video è diventato virale nel 2022.

Il video e la narrazione online

Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione: «Hacker iraniani hanno diffuso un video che si presume ritragga il direttore dell’FBI Kash Patel. In precedenza, era emerso che il suo account Gmail era stato violato, dopodiché alcuni file di Google Drive erano stati diffusi online. Le autorità statunitensi hanno confermato l’attacco informatico e dichiarato che il materiale precedentemente pubblicato è autentico».

Il video circola da anni

Attraverso una ricerca inversa dei fotogrammi, il filmato risulta pubblicato su YouTube già nel 2020. La descrizione originale è «VIRAL DANCE VIDEO || FUNNY VIDEO»”, con hashtag legati all’intrattenimento e per niente associati a Kash Patel.

Inoltre, il video era diventato particolarmente virale nel 2022 con la seguente narrazione: “un uomo che festeggia la sua ritrovata libertà dopo che la moglie è tornata a casa dei suoi genitori”.

L’uomo nel video non è Patel

In ogni caso, osservando attentamente il volto dell’uomo nel video, non ci sono corrispondenze con Kash Patel. Ad esempio, l’orecchio sinistro è completamente diverso.

Conclusioni

Il video dell’uomo che balla non ha nulla a che vedere con Kash Patel né alla violazione della sua Gmail da parte dei pirati informatici iraniani. Si tratta di un contenuto circolante online da anni non collegabile all’attuale direttore dell’FBI.

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