Israele in fiamme dopo un attacco iraniano? La verità sul video del “cielo infuocato”

Diverse condivisioni mostrano una pioggia di fuoco su Israele dopo l'attacco dell'Iran. Ma il video arriva dall'Algeria

Circola un video sui social che mostrerebbe Israele in fiamme durante un recente attacco dell’Iran. Molti utenti accusano i media di nascondere la distruzione di Tel Aviv e Gerusalemme, ma la clip non ha nulla a che fare con il conflitto in corso. Ecco perché si tratta di un contenuto fuori contesto.

Per chi ha fretta:

Una clip che mostra delle sfere infuocate cadere dal cielo viene associata agli attacchi dell’Iran contro Israele.

Non risultano filmati prodotti in loco che presentano scenari compatibili.

Con una ricerca inversa su Google si scopre che si tratta dei festeggiamenti avvenuti in Algeria nel 2024 a seguito di un evento sportivo.

Analisi

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia:

La nostra stampa gioca al gioco del silenzio… Per chi non ha capito questa è Israele sotto attacco iraniani, Tel Aviv e Gerusalemme sono al suolo

Qual è il contesto reale della clip

La collega Marisha Goldhamer aveva già mostrato che si tratta di una clip fuori contesto nella sua analisi per AFP. Fa parte di una serie di filmati che immortalano i festeggiamenti dei tifosi per il 103esimo anniversario del club calcistico algerino Mouloudia, avvenuti nell’agosto del 2024. È possibile recuperare i filmati originali con una ricerca inversa su Google, per esempio qui e qui.

Conclusioni

Nessuno nega che l’Iran possa attaccare Israele, ma la clip in oggetto non appartiene al contesto della guerra in corso ed è bene stare attenti a non condividerla senza precisare il contesto corretto.

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