Kash Patel, la falla nella mail e le foto a Cuba: l’attacco hacker iraniano al capo dell’FBI

Dai sigari a Cuba ai documenti CIA: il gruppo iraniano Handala Hack viola la Gmail di Kash Patel. La ritorsione contro il capo dell'FBI dopo la taglia da 10 milioni

Gli Stati Uniti si trovano ad affrontare l’ennesima e gravissima crisi di sicurezza informatica che ha colpito direttamente i vertici delle istituzioni americane. Il gruppo di hacktivisti Handala Hack, ritenuto legato al Ministero dell’Intelligence dell’Iran (MOIS), ha violato l’indirizzo Gmail personale dell’attuale Direttore dell’FBI, Kash Patel.

La rappresaglia contro l’FBI e la taglia da 10 milioni

In un comunicato trionfale, pubblicato oggi 27 marzo 2026, Handala Hack ha rivendicato l’intrusione come risposta diretta alle recenti azioni delle forze dell’ordine americane. Recentemente, infatti, l’FBI aveva oscurato diversi siti web legati al gruppo e aveva posto una taglia di 10 milioni di dollari per la cattura dei suoi membri.

Nel messaggio, dedicato ai “martiri del cacciatorpediniere Dena”, i pirati informatici hanno deriso le difese di Washington: «Oggi il mondo ha assistito al crollo delle cosiddette leggende della sicurezza americana». Il gruppo ha poi lanciato un avvertimento inquietante: «Se il vostro direttore può essere compromesso così facilmente, cosa vi aspettate dai dipendenti di livello inferiore?».

Le foto private a Cuba e il documento su Patel

Nelle immagini diffuse, che presentano come watermark il logo del gruppo dei pirati informatici, si vede Patel in quello che appare come un viaggio a Cuba.

Patel, infatti, risulta ritratto accanto a un’auto d’epoca rossa con targa cubana, mentre fuma sigari cubani all’interno di locali storici (come la celebre Bodeguita del Medio) e in pose goliardiche.

La diffusione di questo materiale sembra mirata non solo allo spionaggio, ma al danno d’immagine del capo dei federali. Tra le foto c’è anche un documento, una sorta di CV dell’attuale direttore dell’FBI, con indicato “un premio ricevuto dalla CIA nel 2015 per il contrasto al terrorismo in Africa orientale“. Nel documento è presente anche l’indirizzo Gmail di Patel.

Chi è Handala Hack e i precedenti

L’intrusione nell’account di Kash Patel è avvenuta appena ventiquattro ore dopo un’altra presunta violazione dei sistemi centrali dell’FBI. Handala Hack è un attore noto nel panorama del cyber-spionaggio internazionale: attivo dal 2022, ha già colpito il governo dell’Albania e colossi della difesa come Lockheed Martin.