Haifa, il video dell’esplosione nella centrale elettrica: ecco perché è un fake

Circola il video di un'esplosione ad Haifa causata da un missile iraniano. Ma le immagini risalgono al 2015 e documentano un incidente in un impianto in Cina

Circola un video di un’esplosione ad Haifa, in Israele, che sarebbe stata causata da un missile balistico lanciato dall’Iran. Le immagini, diffuse sui social per documentare i presunti danni alla centrale elettrica, sono in realtà un vecchio contenuto decontestualizzato che non ha nulla a che fare con il recente conflitto in Medio Oriente, ma riguarda un incidente avvenuto in Cina oltre dieci anni fa.

Per chi ha fretta

Il video virale non mostra un attacco missilistico dell’Iran ad Haifa.

Le immagini risalgono al 2015 e documentano un’esplosione in un impianto chimico in Cina.

Le notizie riguardo una centrale colpita ad Haifa risale al 2025.

Analisi

Il video, ripreso da un telefono cellulare, che mostrerebbe una palla di fuoco alzarsi da un impianto industriale, viene accompagnato da una didascalia che recita così: «L’Iran ha fatto saltare in aria la centrale elettrica di Haifa con un missile balistico».

Screenshot di uno dei post che condivide il video attribuito a un bombardamento iraniano ad Haifa

Per “geolocalizzare” visivamente l’evento e renderlo credibile, sono state inserite nel video diverse emoji con la bandiera israeliana, puntando a convincere gli utenti che l’esplosione sia avvenuta proprio nel porto del nord di Israele.

Le verifiche: un video dalla Cina del 2015

Attraverso una ricerca inversa dei fotogrammi chiave del video, è possibile risalire alla reale origine delle immagini. Non si tratta di Israele e non si tratta di un evento recente. Il filmato è stato pubblicato su YouTube il 18 novembre 2015 con il titolo eloquente: «Chinese chemical plant explosion».

Screenshot del video pubblicato su Youtube nel 2015 che riguarda un’esplosione in un impianto in Cina

Non è la prima volta che questo video viene utilizzato per veicolare false notizie. Infatti, nel 2019, i colleghi di AFP Fact Check avevano già smentito lo stesso filmato mentre circolava come prova di un incendio a Singapore. In quell’occasione, era stato accertato che il video ritraeva dei vigili del fuoco impegnati in un’esercitazione o un intervento nel Sichuan, in Cina.

Cosa è successo davvero ad Haifa

La disinformazione nasce spesso da un fondo di verità utilizzato per rendere credibile un falso visivo. Il 15 giugno 2025, un missile iraniano aveva effettivamente colpito l’area della raffineria di petrolio del gruppo Bazan ad Haifa.

Conclusioni

Il video analizzato rappresenta un classico caso di contenuto decontestualizzato. Infatti, le immagini della grande palla di fuoco appartengono a un episodio registrato in Cina nel 2015.

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