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Hormuz, il video delle 1.200 navi bloccate è virale: ma il filmato arriva da Singapore

31 Marzo 2026 - 20:19 Juanne Pili
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La scena è stata ripresa e pubblicata da un utente Instagram su un volo India-Singapore

Circola un video che mostrerebbe oltre 1.200 navi bloccate nello Stretto di Hormuz a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il filmato, diventato virale nelle ultime ore su Facebook, viene presentato come la prova di un blocco navale imminente, ma un’analisi visiva rivela una realtà geografica completamente diversa.

Per chi ha fretta:

  • Un filmato mostrerebbe le navi bloccate nello stretto di Hormuz.
  • Il filmato originale è stato girato su un volo di linea e caricato su Instagram il 17 marzo.
  • Da una analisi degli elementi visibili nelle immagini è possibile accertare che il contesto è quello dello stretto di Singapore.

Analisi

La clip in oggetto reca la seguente didascalia: «Quasi 1.200 navi bloccate a Hormuz».

Ulteriori post riportano questo testo: «Le navi mercantili hanno iniziato a pagare Teheran per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz».

Il video riguarda un volo India-Singapore

Del caso si era già occupato il collega Antonis Papathanasiou per Ellinika Hoaxes. Tramite una ricerca inversa è stato possibile accertare che il filmato, risalente al 17 marzo 2026, è stato condiviso da un account Instagram su un volo India-Singapore, come indicato nella storia dell’utente.

Conclusioni

Abbiamo visto che il filmato in oggetto non c’entra con lo stretto di Hormuz. Le riprese sono state fatte sopra lo stretto di Singapore durante un volo civile.

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