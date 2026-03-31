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F-35 Israele distrutti dall’Iran: perché la foto virale è un falso dell’IA

31 Marzo 2026 - 22:29 Juanne Pili
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Un'immagine mostra caccia israeliani distrutti da un attacco dell'Iran. Ma l'analisi rivela il watermark SynthID

Circola un’immagine che ritrarrebbe una flotta di caccia F-35 dell’aeronautica di Israele distrutti a terra dopo un presunto attacco dell’Iran. La foto, diventata virale sui social, nasconde però un segnale digitale inequivocabile: si tratta di un contenuto generato dall’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

  • La foto degli F-35 di Israele distrutti da un attacco dell’Iran è un falso.
  • L’immagine presenta il watermark invisibile dell’AI di Google.
  • Si tratta di un’immagine generata con l’AI.

Analisi

L’immagine viene accompagnata dalla seguente descrizione: «Ultime notizie 🇮🇱 La flotta F-35 israeliana è stata distrutta a terra durante l’attacco a Mobagat».

L’immagine contiene la firma invisibile di Google

L’immagine è stata già analizzata dal collega Vishal Maheshwari mediante Gemini, l’IA di Google. La foto contiene infatti un SynthID, ovvero un watermark invisibile che dimostra come si tratti di una creazione generata mediante la stessa IA.

Abbiamo ripetuto l’analisi recuperando un’altra copia dell’immagine che circola nei siti Web (qui). Gemini conferma che si tratta di una “sua creazione”. Riconosce infatti il “suo” SynthID:

Conclusioni

Abbiamo visto che l’immagine degli F-35 israeliani distrutti a terra a seguito di un attacco iraniano è stata realizzata mediante l’IA di Google.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.

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