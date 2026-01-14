Le cataste di cadaveri fuori dall’obitorio di Teheran, le immagini shock sfuggite alla censura in Iran: l’orrore dopo i massacri della polizia – Il video

Le immagini sono state caricate da un creator che ha viaggiato per quasi mille chilometri per aggirare il blocco di internet del regime iraniano

Un video di circa 16 minuti verificato da Cbs News documenta scene drammatiche all’interno di un centro medico della capitale iraniana durante lo scorso weekend. Le immagini mostrano file di cadaveri all’interno di sacchi neri, persone con ferite evidenti provocate da proiettili e pallini da fucile, cumuli di indumenti insanguinati nell’area dell’obitorio di Teheran, il Kahrizak forensic medical center. La scena risale allo scorso 11 gennaio, dopo le manifestazioni represse col sangue dal regime iraniano.

Il video è stato diffuso da un attivista e blogger iraniano che si identifica come Vahid Online, il quale ha spiegato che il materiale gli è stato inviato da una fonte che ha dovuto viaggiare per circa 960 chilometri per riuscire a caricarlo online durante il blackout delle comunicazioni imposto dal regime. Martedì scorso, due fonti di cui una operativa all’interno dell’Iran hanno dichiarato a CBS News che il bilancio delle vittime della repressione oscillerebbe tra 12.000 e 20.000 morti. Se confermato, anche il dato più basso rappresenterebbe il numero di vittime più elevato di qualsiasi protesta anti-regime documentata in Iran dalla Rivoluzione islamica del 1979.