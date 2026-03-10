Soldati americani catturati in Iran? Il fact-check sulle foto della Delta Force

L’analisi ravvicinata dei dettagli visivi e della firma digitale degli scatti rivela una realtà profondamente diversa da quella raccontata sui social

Circolano sui social alcune immagini che ritrarrebbero soldati americani della Delta Force catturati in Iran. La narrazione parla di un’operazione militare fallita e di un duro messaggio inviato da Teheran a Washington. Ma cosa mostrano davvero questi scatti e perché stanno sollevando forti dubbi tra gli esperti di intelligence?

Per chi ha fretta:

Diverse foto mostrerebbero dei soldati americani catturati in Iran.

Le foto mostrano diverse anomalie tipiche degli artefatti delle IA.

Il simbolo in basso a destra delle foto originali svela che sono state generate con Gemini, l’IA di Google.

Analisi

Nelle condivisioni in oggetto si legge la seguente didascalia:

(Foto rappresentativa) Operazione Delta Force fallita! Molti soldati americani catturati dall’Iran, il messaggio di Teheran è che questo è l’Iran, non il Venezuela. Una fallita operazione militare statunitense è tornata di nuovo sotto i riflettori tra le tensioni in Medio Oriente. Secondo varie fonti, le forze speciali statunitensi Delta Force hanno cercato di condurre un’operazione segreta all’interno dell’Iran. Tuttavia, l’operazione non ebbe successo e la situazione cadde rapidamente sotto il controllo iraniano. L’Iran ha affermato che molti soldati americani sono stati catturati durante l’operazione. Il messaggio forte dell’Iran su questa questione – Teheran dice che questo è l’Iran, non il Venezuela. Se un’operazione del genere arriva qui, ci sarà un prezzo da pagare.

Immagini generate con Gemini

Del caso si è già occupato il collega Bill McCarthy per AFP Fact Check. L’analisi dimostra l’origine artificiale delle immagini risalendo a quelle originali. Si scopre così che sono state generate con Gemini. Lo si capisce chiaramente dalla tipica filigrana a forma di scintilla che compare nell’angolo in basso a destra di ogni immagine originale prodotta con l’IA di Google.

Senza contare le diverse anomalie tipiche delle alterazioni digitali; come dita deformate, volti sfocati, trame mimetiche incoerenti sulle uniformi e persino una persona sullo sfondo che possiede tre braccia.

L’analisi di AFP Fact Check.

Conclusioni

Abbiamo visto che le immagini del presunto fallito tentativo di invasione di terra da parte degli americani in Iran sicuramente non può essere dimostrata mediante le immagini in oggetto, in quanto generate con Gemini, l’IA di Google.

