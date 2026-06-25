Terremoto in Venezuela, 2 scosse di magnitudo 7.1 e 7.5: edifici crollati e persone sotto le macerie – I video

È il più forte degli ultimi 126 anni. Ancora non noto il bilancio delle vittime. La presidente ad interim Rodrigues: stato d'emergenza. Epicentro nel comune di Montalbán. Colpito l'aeroporto di Caracas

Due scosse di terremoto di magnitudo 7.1 e 7.5 hanno colpito il Venezuela, causando il crollo di alcuni edifici a Caracas. Si temono molte vittime. In rete circolano immagini di agenti di polizia e vigili del fuoco al lavoro, mentre isolano le aree colpite, pur di cercare di salvare la vita a chi è rimasto sotto i calcinacci. «Le pietre dei muri che crollavano volavano in aria da tutte le parti. Il boato è stato terrificante», raccontano alcuni testimoni. Un rapporto dello United States Geological Survey (USGS) lo classifica come il più forte registrato nella zona settentrionale del Paese negli ultimi 126 anni. La presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodrigues ha dichiarato lo stato d’emergenza nel paese.

Il terremoto in Venezuela

Il sisma seguito da diverse scosse di assestamento, è stata avvertito anche in Colombia. Almeno due edifici sono crollati nel quartiere di Los Palos Grandes, nel comune di Chacao, nell’area metropolitana di Caracas. Lo riferiscono media locali e residenti della zona, che hanno segnalato i crolli lungo la Primera Avenida, tra l’Avenida Francisco de Miranda e la Primera Transversal. Secondo il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs) l’epicentro del sisma è stato localizzato nel nord-ovest del comune di Montalbán, nello Stato di Carabobo, a circa 300 chilometri dalla capitale, con una profondità di 13,2 chilometri. La scarsa profondità rende il terremoto particolarmente distruttivo. Al momento non è stato diffuso un bilancio ufficiale di eventuali vittime o feriti. L’ultimo terremoto di intensità analoga risale al 2018, quando un sisma di magnitudo 7,3 colpì lo Stato di Sucre.

San Bernardino

Molti residenti della capitale venezuelana si sono riversati in strada, mentre sui social media circolano immagini di case ed edifici danneggiati. Si sono verificate interruzioni di corrente e disservizi alle reti internet e telefoniche. Un edificio è crollato completamente nel quartiere di San Bernardino, nel nord di Caracas. La notizia è stata diffusa dal portale venezuelano Monitoreamos, che cita video e testimonianze pubblicati sui social media. «Questa è la situazione in questo momento qui a San Bernardino, accanto alla frutteria Juvenal. Un edificio è crollato completamente, ci sarebbero molti feriti all’interno. È un disastro», afferma un testimone in un filmato rilanciato online e ripreso dal portale.

Scene di panico e persone in fuga

Le immagini diffuse in rete mostrano scene di panico tra i residenti, persone in fuga dagli edifici, nuvole di polvere provocate dai crolli e danni a facciate, abitazioni e infrastrutture in diverse zone della capitale venezuelana. Il crollo si aggiunge a quelli già segnalati nel quartiere di Los Palos Grandes, nel comune di Chacao, dove almeno altri due edifici sarebbero crollati lungo la Primera Avenida. Al momento non è disponibile un bilancio ufficiale di vittime e feriti. Danni anche all’aeroporto internazionale Simón Bolívar di Maiquetía, principale scalo del paese, situato a circa 20 chilometri da Caracas. Video diffusi sui social media mostrano danni strutturali in alcune aree dell’aeroporto, mentre le autorità stanno effettuando verifiche tecniche per accertare l’entità delle conseguenze provocate dalla scossa.

L’aeroporto Simón Bolívar di Maiquetía

Le immagini riprese all’interno dello scalo documentano momenti di forte tensione tra passeggeri e personale. Persone in fuga dai terminal, viaggiatori che cercano riparo all’aperto e scene di confusione durante l’evacuazione delle aree interessate. In diversi filmati si vedono controsoffitti danneggiati, detriti a terra e passeggeri che abbandonano rapidamente gli edifici mentre il sisma è ancora in corso. La deputata italo-venezuelana Mariela Magallanes ha diffuso sul suo account ufficiale di Instagram un video che mostra alcuni dei momenti di panico vissuti a Caracas. Le immagini sono state riprese nel quartiere di Altamira, nella parte orientale della capitale.

I crolli

Nel filmato si vedono detriti e frammenti di muratura sparsi sull’asfalto, persone che si allontanano rapidamente dagli edifici e cittadini visibilmente scossi mentre cercano di mettersi al sicuro. In sottofondo si percepisce la concitazione dei presenti, mentre la telecamera mostra i danni provocati dal sisma in una delle zone più frequentate della città. «#Venezuela, terremoto nel mio Paese», scrive Magallanes accompagnando il video, che in poche ore è stato rilanciato da numerosi utenti.

«Un film dell’orrore»

«Tutto ci stava cadendo addosso. I televisori erano a terra. Sembrava un film horror. Inoltre, è durato circa due minuti, o almeno così mi è sembrato», ha raccontato alla stampa locale una residente di Avenida Bolívar a Catia, a ovest di Caracas. La donna ha raccontato la confusione iniziale prima di rendersi conto della portata dell’evento. «All’inizio pensavamo che stesse piovendo forte, ma poi si è scoperto che erano le cisterne dell’acqua sul tetto che si erano rotte a causa dell’impatto», ha detto. Il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello ha confermato che il terremoto è stato avvertito negli Stati di Trujillo, Carabobo, Miranda, Aragua, La Guaira. Oltre che nel Distretto Capitale di Caracas, dove si registrano i danni più gravi.

Caracas

In una dichiarazione ai media, Cabello ha riferito di «situazioni molto allarmanti» nella capitale, con edifici e abitazioni crollati in diverse zone. Secondo il ministro, il comune di Chacao, nella parte orientale di Caracas, risulta al momento l’area maggiormente colpita dal sisma. Anche se segnalazioni di danni sono giunte anche dai quartieri di El Paraíso, San Bernardino e Lidice, oltre che dagli Stati di Aragua e Carabobo. Il ministro ha reso noto che le forze di sicurezza e i servizi di emergenza sono stati dispiegati per soccorrere i feriti e valutare i danni. Per motivi precauzionali è stata inoltre disposta la sospensione temporanea della distribuzione del gas negli edifici della capitale. Al fine di prevenire esplosioni o altri incidenti. Cabello ha infine invitato la popolazione a lasciare le abitazioni e a rimanere in spazi aperti in attesa che cessino eventuali repliche del terremoto.

39 secondi

Lo United States Geological Survey, l’agenzia scientifica degli Stati Uniti che analizza i terremoti, parla sul proprio sito di grave sequenza sismica doppia. L’agenzia ha spiegato che la scossa premonitrice di magnitudo 7,2 si è verificata in Venezuela appena 39 secondi prima del terremoto principale di magnitudo 7,5. Che ha colpito molto vicino al confine tra la placca tettonica dei Caraibi e quella sudamericana. A Caracas già si scava nelle macerie. Secondo le prime stime sarebbero almeno una decina gli edifici crollati nella capitale.

In rete circolano già immagini di agenti di polizia e vigili del fuoco al lavoro, mentre isolano le aree colpite, pur di cercare di salvare la vita a chi è rimasto sotto i calcinacci. «Le pietre dei muri che crollavano volavano in aria da tutte le parti. Il boato è stato terrificante», raccontano alcuni testimoni.