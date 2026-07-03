Sinner alla caccia degli ottavi di finale a Wimbledon: la sfida al terzo turno contro Brooksby. A che ora gioca e dove vederla in tv e streaming

Dopo due partite non facili contro Kecmanovic e Borges, il numero 1 al mondo scenderà in campo a Londra intorno alle 15:30, ora italiana

Non è ancora al meglio e ha faticato contro Kecmanovic all’esordio e nella seconda partita contro Nuno Borges, ma a sprazzi si è rivisto il vero Jannik Sinner. Il tennista altoatesino torna in campo a Wimbledon per affrontare al terzo turno il numero 81 al mondo, Jenson Brooksby. Il tennista statunitense può approcciare la partita contro il campione azzurro con maggiore fiducia. Infatti, non ha perso neanche un set nelle precedenti due sfide contro Vukic e Buse. Questa partita valevole per il terzo turno si disputerà sul campo 1 dell’All England Lawn. L’inizio è previsto per le 15:30 italiane, le 16:30 locali.

Chi è Brooksby: il precedente con Sinner

Jannik Sinner e Jenson Brooksby si sono già incrociati una volta, cinque anni fa sul cemento dell’Atp 500 di Washington. Il 7 agosto 2021 si impose l’azzurro per due set a zero. Brooksby ha una storia particolare. Fin da piccolo ha dovuto affrontare una grave forma di autismo, che gli ha impedito di parlare fino all’età di quattro anni e gli ha provocato improvvisi attacchi di rabbia che, con il tempo, ha imparato a gestire. Il tennis l’ha sempre accompagnato, anche se la sua carriera è stata spesso condizionata da alcuni stop, anche pesanti. Nel 2022 è salito fino alla posizione numero 33 del ranking mondiale, salvo poi doversi fermare per 18 mesi nel luglio dell’anno successivo per aver saltato tre controlli antidoping in meno di un anno. Squalifica ridotta poi a 13 mesi perché la situazione era legata alla sua sindrome: a uno degli appuntamenti non aveva preso parte perché se n’era dimenticato, a causa delle difficoltà di concentrarsi su più di una cosa alla volta. Il suo massimo risultato negli Slam sono gli ottavi di finale raggiunti agli Us Open 2021.

Sinner-Brooksby: dove vedere il terzo turno in tv e streaming

Il match tra Sinner e Brooksby, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.