Serena Williams torna in campo a quasi 45 anni, il debutto a Wimbledon contro la 20enne Joint dopo lo stop del 2022: dove vedere la partita

L'ultima partita ufficiale risale allo Us Open 2022. Affronterà l'australiana che non ha neanche la metà dei suoi anni: ecco quando gioca

«L’erba mi ha regalato i momenti più significativi della mia carriera». Chissà se il manto erboso di Wimbledon saprà regalarle un’altra gioia, dopo che la sua carriera sembrava destinata a concludersi quattro anni fa. Serena Williams torna a giocare a tennis e lo fa nel torneo per eccellenza, a quasi 45 anni, dopo che allo Us Open 2022 aveva annunciato il suo ritiro del circuito individuale. Ha chiesto e ottenuto una wild card dall’All England Club, dopo aver ricevuto l’ok per partecipare al doppio in coppia con la sorella Venus. Debutterà oggi, 30 giugno, non prima delle 17:20 contro l’australiana Maya Joint che non ha neanche la metà dei suoi anni.

L’ultima partita in singolare a settembre 2022

Quanto riuscità ad andare avanti Serena Williams? È la domanda che si pongono un po’ tutti gli appassinonati. C’è chi pensa che sia soprattutto una trovata pubblicitaria. Altri invece credono ancora nel fisico della giocatrice statunitense, anche se l’ultima partita ufficiale in singolo risale al 3 settembre 2022: era il terzo turno degli Us Open e Serena Williams perse contro Ajla Tomljanović. Di certo, Wimbledon è un torneo particolare, spesso vinto da specialisti dell’erba, che però non sembrano esserci nel tennis femminile in questo momento storico. Non è un caso che nelle ultime otto edizioni ci siano state otto vincitrici diverse. L’ultima a vincere Wimbledon per due anni di fila? Proprio Serena Williams, che nel suo palmares può vantare sette successi nel torneo londinese.

Il debutto contro la 2006 Joint

Il cammino di Serena Williams partirà contro Maya Joint, numero 87 del ranking mondiale. Ha 20 anni: quando nasceva, Williams si prendeve sei mesi di stop per curare la depressione. Nella sua ancora breve carriera, Joint ha vinto appena una sola partita nelle due partecipazioni a Wimbledon. Numeri totalmente diversi rispetto a quelli di Williams, che di Slam ne ha vinti 23. Chissà se riuscirà a raggiungere Margaret Smith Court e i suoi 24. Dovrà fare meglio della sua ultima partecipazione a Wimbledon nel 2022, quando venne eliminata al primo turno dalla francese Tan.

Dove guardare Wimbledon

Il ritorno di Serena Williams, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, saranno trasmesse in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.

Foto copertina: ANSA/NEIL HALL | Serena Williams a Londra, 27 giugno 2026