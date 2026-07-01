Sinner al secondo turno di Wimbledon prova a battere Borges (e il record di Pietrangeli): dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la vittoria all'esordio contro Kecmanovic, il campione azzurro torna in campo sul Centrale contro il portoghese Nuno Borges

Prosegue contro il portoghese Nuno Borges il cammino di Jannik Sinner per difendere il titolo di Wimbledon vinto lo scorso anno. Nonostante la paura per una brutta caduta durante il terzo set e la scarpa destra insanguinata, il numero 1 al mondo non ha sbagliato al debutto contro il serbo Kecmanovic, sfatando anche il tabù del quinto set. Infatti, era dalla finale dell’Australian Open 2024 che Sinner non vinceva una partita arrivata fino all’ultimo parziale. Ora sulla strada trova il numero 48 del ranking mondiale, che ha vinto in tre set contro lo statunitense Boyer. L’inizio della partita valevole per il secondo turno, ancora sul campo Centrale, è fissato per le 15:30 italiane, le 14:30 locali.

Sinner può superare Pietrangeli

Jannik Sinner e Nuno Borges si sono già incontrati in carriera, ma mai sull’erba. L’unico precedente risale all’Atp 250 di Sofia. Sul cemento, il tennista altoatesino vinse 2 set a 0. Mentre Borges ha strappato la qualificazione al secondo turno di Wimbledon per il secondo anno di fila, Sinner può scrivere un’altra pagina di storia del tennis italiano. L’azzurro, infatti, cerca la vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam: diventerebbe l’italiano con più successi nei major, superando Nicola Pietrangeli, fermo a 94. Occhio però a Borges. Il tennista 29enne, laureato in kinesiologia, è esploso tardi, ma nel suo palmares trova posto l’ATP 250 di Båstad, vinto nel 2024. All’ultimo atto battè Rafael Nadal, alla sua ultima finale in carriera.

Sinner-Borges: dove vedere il secondo turno in tv e streaming

Il match tra Sinner e Borges, così come tutte le partite di Wimbledon 2026, sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4k e in streaming su Sky Go e Now. Al momento non è disponibile un’offerta in chiaro.