Wimbledon, dopo Sinner vincono anche Sonego e Berrettini: le sfide di Cobolli e Paolini per il terzo turno

Le fatiche e i successi degli azzurri al secondo turno del torneo. Fuori tra le donne Tyra Caterina Grant

Giornata di lotta e fatica per i tennisti italiani impegnati nel secondo turno del torneo più prestigioso, quello di Wimbledon. Lorenzo Sonego ha dato battaglia fino al quinto set per avere infine la meglio sul canadese Gabriel Diallo. 7-6 4-6 7-6 6-7 6-2 il risultato finale che rende chiara la durezza del match protrattosi per 4 ore e mezza. Al terzo turno, dove è già approdato Jannik Sinner (giocherà domani), Sonego sfiderà l’americano Taylor Fritz, specialista dell’erba. Anche Matteo Berrettini vince e passa il turno, non senza fatica, contro il francese Arthur Fils: 6-4 7-5 3-6 6-3 il risultato finale. La rivelazione dell’ultimo Roland Garros Flavio Cobolli è ora in campo contro l’australiano James Duckworth, avanti alle ore 19 di due set a uno, sul parziale di 7-6 6-3 7-6.

Le italiane in gara a Wimbledon

Nel torneo femminile grande attesa invece per la sfida di stasera di Jasmine Paolini contro la svizzera Viktorija Golubic, mentre Tyra Caterina Grant è uscita è stata eliminata in due set dalla ceca Marie Bouzkova.

Foto di copertina: Matteo Berrettini in campo contro il francese Arthur Fils a Wimbledon – Londra, 2 luglio 2026 (Ansa/Epa – Adam Vaughan)