Sinner, un’altra battaglia da record a Wimbledon: due tie-break per piegare Borges. Superato Pietrangeli: è il re azzurro nei Major

Dopo 2 ore e 30 minuti di gioco, arriva la vittoria del numero 1 del mondo (7-6, 7-6, 6-4). Ad attenderlo al terzo turno ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby

Quanta fatica, ma alla fine Sinner firma la sua 95ª vittoria nei tornei del Grande Slam e diventa il tennista italiano più vincente di sempre nei Major, superando Nicola Pietrangeli. Ma se è vero che Jannik non gioca «per i record ma per me stesso», allora sarà più felice di aver battuto Nuno Borges in tre set (7-6, 7-6, 6-4), con meno brividi rispetto al turno precedente contro Kecmanovic. Anche stavolta, però, il successo è passato dai tie-break: a Sinner non capitava di vincere i primi due set al gioco decisivo dagli Australian Open 2025, quando al debutto superò Nicolás Jarry. Al terzo turno, l’azzurro affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, che ha superato nettamente il peruviano Ignacio Buse.

Altri 22 ace per Sinner

È decisamente il servizio il colpo che Sinner ha affinato di più nel mese di stop dopo il malore al Roland Garros. Dopo i 31 ace della partita contro Kecmanovic, sono ben 22 quelli che hanno permesso all’azzurro di superare il numero 48 al mondo. Anche nei momenti in cui la partita si era messa male. Come nel secondo set, quando Sinner è stato costretto a difendere un set point sul 4-5 contro un Borges combattivo e insidioso al servizio. Il momento di svolta della partita arriva proprio dopo il set point annullato al portoghese, con il controbreak del campione azzurro, capace di vincere il parziale con un ottimo tie-break.

Ancora non è il vero Sinner

Gli allenamenti diversi, brevettati dal suo team dopo l’eliminazione dal Roland Garros, si stanno facendo sentire. Non è ancora la migliore versione di Jannik Sinner. Andrà messa in campo nei prossimi turni, quando il livello degli avversari inevitabilmente si alzerà. Magari evitando alcuni errori come all’inizio del terzo set, quando due doppi falli gli sono costati il controbreak di Borges. Quello visto nel terzo set, però, è un Sinner già più vicino alla forma ideale, con scambi più lunghi e profondi. Dopo i primi due set vinti con il fiatone, l’azzurro porta a casa il terzo e ultimo parziale con maggiore scioltezza. Sinner ha sfruttato magari anche alcuni acciacchi fisici dell’avversario, inquadrato più volte mentre si toccava l’anca o il ginocchio destro.

Sinner imbattuto contro i tennisti portoghesi

A Borges, quindi, manca ancora una vittoria in carriera contro un top 5 : 0-11 recita il bilancio del tennista portoghese, che in 18 partecipazioni ai tornei del Grande Slam è arrivato al massimo agli ottavi di finale, entrambe le volte eliminato da Daniil Medvedev. Il numero 48 al mondo va a casa però con la consapevolezza di aver messo in difficoltà Sinner. L’azzurro mantiene l’imbattibilità nel circuito maggiore contro i tennisti lusitani e prosegue il suo percorso verso la finale del 12 luglio.