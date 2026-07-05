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Si tuffano nel fiume per salvarla, morti il padre e lo zio di una ragazza: la tragedia nel Sesia

05 Luglio 2026 - 20:32 Ygnazia Cigna
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I due uomini sono stati trascinati via dalla corrente a Romagnano dopo aver visto la giovane in pericolo vicino a un isolotto. Lei è salva
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Tragedia nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano, in provincia di Novara, dove due uomini di circa 40 anni hanno perso la vita nel tentativo di salvare una ragazzina minorenne in difficoltà. La giovane si trovava tra un isolotto e la riva quando la situazione è degenerata, spingendo i familiari a intervenire in acqua.

Travolti dalla corrente del fiume

Secondo una prima ricostruzione, lo zio e il padre della ragazza si sarebbero tuffati per soccorrerla dopo averla vista in pericolo, ma sarebbero stati travolti dalla corrente del fiume, scomparendo poco dopo sotto gli occhi dei presenti. La ragazza è stata, invece, raggiunta e riportata a riva sana e salva dal fratello, anch’egli intervenuto nel tentativo di aiuto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da un elicottero decollato da Malpensa, insieme al personale del 118 e ai carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno successivamente recuperato i due corpi senza vita. La madre della ragazza, incinta, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Novara per le cure e l’assistenza necessarie.

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