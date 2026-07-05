Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
ATTUALITÀDrogaFentanylInchiesteLazioNicola GratteriRoma

Gratteri sul furto di Fentanyl: «Ecco perché è un business criminale con guadagni enormi e in aumento in Europa»

05 Luglio 2026 - 16:38 Alba Romano
gratteri-fentanyl-rubato
gratteri-fentanyl-rubato
Il procuratore di Napoli analizza il colpo all'Ospedale Israelitico di Roma: «Meno complesso della cocaina, ma uccide facilmente»
Google Preferred Site

«Ha una resa criminale altissima, un alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento, minore complessità logistica rispetto alla cocaina». Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri definisce il Fentanyl, farmaco antidolorifico utilizzato anche come droga, dopo il furto di 80 fiale dall’Ospedale Israelitico di Roma. «Un furto di quella portata può interessare gruppi criminali diversi. Organizzazioni strutturate, reti specializzate, intermediari del mercato illegale o soggetti capaci di rivendere rapidamente il prodotto», spiega in un’intervista di Giuseppe Legato su La Stampa.

Perché il fentanyl fa gola alle mafie

«Le mafie non vanno escluse per principio, ma nemmeno evocate automaticamente. Oggi agiscono spesso come broker, finanziatori, garanti logistici o riciclatori, non sempre come esecutori materiali.
L’interesse delle mafie per il Fentanyl e per gli oppioidi sintetici è legato alla logica del mercato: alto valore, piccoli volumi, facilità di occultamento, minore complessità logistica rispetto alla cocaina», afferma Gratteri. «Va rimarcato come le agenzie europee segnalino una crescente attenzione verso gli oppioidi sintetici ad alta potenza e i rischi di contaminazione dei mercati tradizionali. Il margine di guadagno può essere enorme proprio perché bastano quantità ridotte per produrre molte dosi. Rispetto alla cocaina, però, il mercato europeo resta più limitato e più rischioso: il fentanyl uccide facilmente, destabilizza la clientela e attira una pressione investigativa e sanitaria altissima. Non siamo ancora arrivati ai livelli degli Stati Uniti», prosegue.

Dark web, in strada, sui social: lo spaccio del fentanyl

Per quanto riguarda la vendita del Fentanyl, aggiunge il procuratore di Napoli, i canali sono misti. Viene venduto nelle «reti di strada, con consegne postali, su piattaforme criptate, sui social, sui marketplace illegali e sui dark web».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Fano, lite tra coinquiline finisce in tragedia: 30enne incinta presa a calci perde il bimbo al settimo mese

2.

Aldo Montano ricoverato d’urgenza a Roma, lo sfogo dopo lo shock anafilattico al ristorante: «Avevo avvisato dell’allergia, ho rischiato la vita»

3.

Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un passante alle spalle a Milano: i foglietti «motivazionali» nel portafoglio e il passato in Inghilterra

4.

Norovirus sulla nave da crociera Ruby Princess, vomito e diarrea per oltre 120 passeggeri. Cosa sta succedendo e quali sono i rischi

5.

Accoltellato a Milano «senza motivo», gravissimo un 55enne: «Colpito 20 volte da un 22enne». L’aggressore fermato dai clienti di un bar

leggi anche
Dose di Fentanyl
ATTUALITÀ

Rubate 80 fiale di Fentanyl, l’accusa del governo sulla mancata sorveglianza. L’ospedale israelitico: «Noi parte lesa». Cosa non torna sul furto

Di Giovanni Ruggiero
furto-fentanyl-inchiesta
ATTUALITÀ

Fentanyl, il furto di 20mila dosi all’Ospedale Israelitico di Roma: «Sospetti su 10 dipendenti». Cosa sappiamo

Di Alba Romano
fentanyl
SALUTE

Fentanyl rubato dall’ospedale israelitico di Roma, l’allarme dell’esperto: «Se quelle fiale finiscono sul mercato fanno una strage»

Di Cecilia Dardana
Fentanyl fiala generica
SALUTE

Che cos’è il Fentanyl, perché lo chiamano la “droga degli zombie”. La dipendenza, gli effetti e i rischi in una dose: come può uccidere

Di Giulia Norvegno
Nitazeni
ATTUALITÀ

La prima vittima del nitazeni in Italia, il caso di un 28enne morto per overdose: cos’è la droga «molto più potente del fentanyl»

Di Davide Aldrigo