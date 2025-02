Trump vuole la Groenlandia? «Noi ci prendiamo la California». La petizione che spopola in Danimarca

L'appello online invita i danesi a contribuire ai fondi per comprare la California. Già raccolte oltre 200mila firme

Tu vuoi la Groenlandia? E noi ci prendiamo la California. È questo il tenore della petizione già firmata da più di 200 mila danesi che propone di acquistare lo Stato degli Usa, dopo le insistenti avance di Donald Trump alla Groenlandia, che a sua volta pare ricambiare il flirt. L’isola artica gode di ampia autonomia, ma rimane sotto il controllo della corona danese. A questo punto, ironizzano i danesi, perché non giocare d’anticipo. «Ti è mai capitato di guardare una mappa e pensare: “Sai di cosa avrebbe bisogno la Danimarca? Più sole, palme e pattini a rotelle”», si legge nell’introduzione della petizione. «Abbiamo un’occasione unica, compriamo la California da Donald Trump».

Los Angeles o Løs Ångeles?

«Los Angeles o Løs Ångeles? California o Nuova Danimarca?», ironizza il sito le cui grafiche mettono in bella mostra una delle invenzioni danesi più note: i Lego. «Porteremo l’hygge (parola danese che un sentimento, un’atmosfera sociale, un’azione correlata al senso di comodità, sicurezza, accoglienza e familiarità, ndr) a Hollywood, piste ciclabili a Beverly Hills e smørrebrød (tipici panini danesi, ndr) biologici a ogni angolo di strada. Ma anche lo stato di diritto, l’assistenza sanitaria universale e la politica basata sui fatti», si legge ancora nella petizione. Insistono i danesi: «Siamo onesti: Trump non è esattamente il più grande fan della California. L’ha definita “lo stato più in rovina degli Usa” e ha litigato con i suoi leader per anni. Siamo abbastanza sicuri che sarebbe disposto a separarsene per il giusto prezzo». L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere 500 mila firme e mille miliardi di dollari, circa 28 mila per ciascun danese.