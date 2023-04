Mattarella all’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria dei ragazzi autistici. Le festa a Monza per i nuovi assunti, il ritratto di Beatrice per il presidente – La foto

Accolto da applausi scroscianti, Sergio Mattarella è arrivato all’inaugurazione di PizzAut, la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da sindrome autistica. Si trova a Monza nella seconda sede del locale, dopo quella di Cassina de’ Pecchi. Non è un caso che accada oggi. Si svolge in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo. Il presidente della Repubblica ha tagliato il nastro, per poi visitare il nuovo ristorante e tra le cucine assaggerà alcune pizze assieme ai ragazzi. Tra queste ce ne sarà una speciale dedicata alla Costituzione e all’Articolo 1. Durante il giro sono state mostrate le peculiarità del posto, come ad esempio l’assenza di spigoli in modo che i giovani possano lavorare in sicurezza. Per l’occasione, all’ingresso è stato allestito un arco di palloncini tricolore e ad accogliere Mattarella sono stati il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente della provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, il vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano, Giovanni Raimondi e il fondatore di PizzAut Nico Acampora. Oltre ai ragazzi che compongono lo staff. «Presidente sei uno di noi», hanno detto i ragazzi a Mattarella. A cui poi hanno versato del vino a tavola che arriva da terreni confiscati alla criminalità organizzata, così come molti altri prodotti per le pizze, la mozzarella di bufala e il pomodoro.

Il ritratto di Beatrice per Mattarella

In questa occasione due ragazzi autistici firmeranno il loro contratto di lavoro. Una dei due si chiama Beatrice Tassone e ha solo 18 anni. È stata assunta a tempo indeterminato, da Coop Lombardia, per lavorare con PizzAut. Ha una grande passione, i manga giapponesi, e un talento spiccato per il disegno. Per questo, non ci ha pensato due volte a realizzare un ritratto a Mattarella per l’evento di oggi, rappresentato con il grembiule da pizzaiolo sopra la cravatta. «Sono molto emozionata per oggi perché lavorare qui sarà un passo in più verso l’indipendenza, perché avere un lavoro e poter contribuire ad essere più autonoma è importante. Non ho ancora avuto esperienza in questo campo ma sto facendo un corso», ha commentato Beatrice. La 18enne è affetta da sindrome autistica ed e ipovedente.

