Iran, l’orrore raccontato dai medici: «Sparano agli occhi per rendere ciechi i manifestanti». La censura del regime: «Stop internet per altre 2 settimane» – La diretta

Teheran ha allertato i paesi vicini che colpirà le basi americane come rappresaglia per eventuali attacchi da parte di Washington

Proseguono le proteste di massa in Iran contro il governo, mentre il presidente americano Donald Trump incita il popolo iraniano a proseguire le manifestazioni e prendere così il controllo delle istituzioni. «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo», ha dichiarato il presidente degli Usa. Nel frattempo, continua il blackout imposto dal regime come forma di repressione. Oggi è il sesto giorno in cui i manifestanti sono senza internet. Il bilancio delle vittime registrato durante le proteste continua ad aumentare.