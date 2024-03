Chi è Eleonora Riso, la cameriera di Firenze che ha stregato i giudici di Masterchef: «Timida e disagiata, vittoria per tutti quelli come me»

«Non è stata una scelta, io sono così. Sono una disagiata, una persona timida, con la sindrome dell’impostore, una persona che non riesce a darsi soddisfazione e che pensa di non farcela: dedico la vittoria a chi si sente come me». È del tutto incredula Eleonora Riso di aver vinto la 13esima edizione di Masterchef, il talent show culinario dove i concorrenti si sfidano di fronte alla prestigiosa giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il suo menù degustazione «Ichigo Ichie» è riuscito a conquistare gli chef molto più di quelli di Antonio Mazzola e Michela Morelli. Creativa, geniale, fuori dagli schemi, la 28enne si è distinta da subito per il suo talento e per il suo carattere spontaneo. A tratti impacciata e un po’ con la testa fra le nuvole, non spicca per autostima, come da lei stessa raccontato: per questo ha tenuto a dedicare la vittoria a chi si sente come lei. «Spappolata»: così si è definita quando i giudici le hanno chiesto come si sentisse. Eleonora Riso lavorava come cameriera in un locale di Firenze ed è approdata a MasterChef con il sogno di riuscire ad aprire un ristorante-albergo in campagna. In passato, ha sofferto di disturbi alimentari, quali anoressia nervosa e bulimia.

