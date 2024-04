Adriano Celentano si complimenta con Fedez: «Mi sei piaciuto! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara»

Ciao Fedez! Mi sei piaciuto ieri sera! Sei stato forte! Un abbraccio e un bacio alla tua Chiara. Con queste parole Adriano Celentano si complimenta con Fedez per l’intervista rilasciata a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. Il Molleggiato ha seguito la trasmissione Rai e ha espresso la sua opinione sul rapper attraverso la sua pagina Instagram, non senza dimenticare un saluto alla moglie Chiara Ferragni. Fedez ha apprezzato il pensiero e messo un cuoricino al post. Tanti i commenti dei followers. «Adriá, Fedez e la Chiara si so appesi, era quello il punto», scrive Fabio. «Grande Adriano ma quando torni in tv? Oppure quando vai tu a Belve?», chiede Menestrello.

