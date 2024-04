La rabbia di Fedez a Belve sull’errore di Chiara Ferragni per il caso Balocco: «La colpa è anche del suo manager»

Si accende Fedez quando si arriva a parlare della fine del rapporto con Chiara Ferragni durante l’intervista a Belve. Dietro quella crisi apparentemente insanabile, il rapper ammette che il caso balocco ha influito, ma assicura «non è stato quello il motivo della rottura». E su quel caso che ha portato alla multa dell’Antitrust per l’influencer, poi indagata per truffa dalla procura di Milano, Fedez è sicuro che sua moglie ha fatto un grande errore, cioè prendersi tutta la responsabilità. Quando in realtà ci sarebbe uno solo che avrebbe dovuto farsi avanti: «Il suo manager, che è uno». Il riferimento è Fabio Maria Damato, che secondo le indiscrezioni uscite dopo l’esplosione del caso Balocco sarebbe stato tema di grandi litigi tra Fedez e Ferragni.

«Mia moglie»

Quando si ritrova a parlare di Chiara Ferragni durante l’intervista, Fedez non smette mai di chiamarla «mia moglie». Ma assicura che è solo perché «legalmente è ancora così». Qualche tentennamento però del rapper a proposito della fine della relazione emerge con non poco imbarazzo. Soprattutto quando Francesca Fagnani gli chiede quale sia stata la cosa che lo ha fatto innamorare di lei: «Onesto? Il sesso. Quando trovi un’alchimia a livello intimo, quando trovi una connessione a livello sessuale… diventa tanta roba. Quella connessione che io avevo, ho… Quella connessione li è una cosa che raramente ho». Fagnagni chiede se quella connessione sia stata mantenuta. E Fedez balbetta imbarazzato: «Sì, eh non so come rispondere…».

La gestione sbagliata della campagna con Balocco

Secondo Fedez, la gestione della crisi è stata sbagliata. O almeno lui non l’avrebbe fatta in quella maniera: «Quando si è scoperta questa cosa, io stesso non l’ho presa bene – ha detto Fedez a Francesca Fagnani – Io stesso ho una fondazione, che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo. Hanno provato a cercare roba su di me ed è emerso che quando faccio beneficenza, lo faccio con i miei soldi». Dopo aver scoperto come era stata gestita la campagna promozionale contestata dall’Antitrust, Fedez ricorda: «Com’è possibile? Io non voglio entrare nel merito della faccenda. Ma io vorrei solo difenderla. il fatto che mi sia preso la merda per un errore che non ho fatto io ci sta, perché abbiamo deciso di essere i Ferragnez ed è giusto. La cosa che mi ha fatto star male di questa situazione in generale, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi di una cosa che non hai commesso tu. E non puoi nemmeno difenderti, ma devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo due persone molto diverse. Non l’avrei gestita così. Probabilmente in maniera peggiore e avrei fatto un casino della Madonna. Ma io mi sarei difeso da subito. Avrei fatto cose completamente diverse».

L’accusa al manager di Chiara Ferragni

È lo stesso rapper ad ammettere che quei giorni sono stati tesissimi per la coppia. Soprattutto perché lui sin da subito rivendica di aver provato a convincere sua moglie a non fare l’errore di addossarsi tutte le colpe: «È stato duro, ma non è quello. Chiara ha sbagliato, no aspetta non in termini legali. Se ha gestito in questo modo… sicuramente si poteva gestire meglio. Io una cosa so: tutti cercano la cattiva fede, sono sicuro che non c’è. A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo».

Le lacrime

Si commuove più volte Fedez quando ricorda com’è stato il rapporto con sua moglie: «Per quanto tutti sono portati a vedere la copertina di questa relazione, all’interno abbiamo passato tanti momenti difficili. La mia malattia…». E piange soprattutto alla fine dell’intervista, quando parlando ancora di Ferragni dice in lacrime: «Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli, la donna più importante della mia vita, indipendentemente dal fatto che l’amore possa andare avanti o meno».

