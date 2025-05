Il Conclave, Il Giornale e il papabile Pietro Parolin: «Mi sento turbato»

Un amico del cardinale: mi ha detto che non sa cosa sia la cosa migliore per lui

Oggi è il giorno del Conclave. I cardinali si riuniranno a Santa Marta per eleggere il nuovo Papa. La prima fumata bianca è attesa in serata. Le agenzie di scommesse danno come favorito Pietro Parolin. Ma, scrive il Giornale, lo stesso cardinale si sente turbato. Lo ha confessato a un suo amico che si chiama Roberto Apo Ambrosi, cantante, oste e suo ex compagno di scuola. «Tre giorni fa gli ho mandato un messaggio, ora non risponde più. Gli ho detto che non sapevo quale fosse la cosa migliore per lui. Mi ha risposto che neppure lui lo sa, e che è un po’ turbato», dice Ambrosi.

L’amicizia

I due sono amici da anni. Tante foto lo testimoniano. Lui gli porta dolcetti di pasa frolla con marmellata di amarene: «Glieli ho portati spesso anche se per lui restano una “tentazione”». L’oste è stato amico anche del calciatore Paolo Rossi. «Quando don Piero è diventato cardinale, eravamo nella Basilica di San Pietro insieme, io e Paolo», ricorda. C’erano ancora sia Papa Francesco sia il Papa emerito Benedetto XVI. «Molti cardinali, quando hanno visto Rossi, si sono fermati a raccontargli cosa facessero mentre lui portava l’Italia sul tetto del mondo». Mentre Parolin «non è un gran tifoso». Parolin parte favorito. In questi giorni, gli sono stati attribuiti dai 40 ai 60 voti, a seconda della ricostruzione.

La fumata bianca

La sensazione degli esperti è che una fumata bianca rapida possa portare facilmente all’elezione di Parolin. Se invece l’ok non dovesse arrivare entro venerdì o sabato, questo significherebbe che la candidatura del porporato veneto potrebbe cadere.

