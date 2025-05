Boom di scommesse prima del Conclave, il testa a testa secondo i bookmakers: l’italiano prossimo Papa su cui puntano in Usa e Regno Unito

Da circa 47 anni manca un pontefice italiano. E le agenzie di scommesse americane e britanniche sono sempre più convinte su almeno un nome che porta all'Italia

Alla vigilia dell’apertura del Conclave, mentre in Vaticano si procede con gli ultimi preparativi nella cappella Sistina, altrove si contano fiches e si aggiornano le quote. È boom di scommesse sul nome del prossimo Papa, con gli allibratori di mezzo mondo impegnati a trasformare l’evento in una sorte di corsa da cavalli.

Il boom delle scommesse in Usa e Regno Unito

Il sito americano Polymarket, che combina previsioni e criptovalute, ha già raccolto oltre 23 milioni di dollari in puntate da quando Papa Francesco è venuto a mancare. Nel Regno Unito, i numeri sono più contenuti, complice una regolamentazione più rigida. Betfair Exchange, ad esempio, ha registrato solo 65 mila sterline in scommesse papali. Ma la febbre da conclave non si misura solo in sterline o dollari: per i bookmaker, si tratta di uno degli eventi non sportivi più caldi dell’anno.

I cardinali favoriti

Tra i nomi in testa alle quote, il cardinale Pietro Parolin continua a guidare la corsa con la pazienza di chi sa che la prudenza è una virtù teologale. Il porporato vicentino è dato con una quota a 3.50. Ma il filippino Luis Antonio Tagle gli sta incollato, tanto che il bookmaker britannico William Hill li dà entrambi alla pari. Occhi puntati anche sul ghanese Peter Turkson, che sta scalando le gerarchie dei pronostici. La sua eventuale elezione porterebbe una svolta storica, con l’arrivo del primo papa nero della Chiesa cattolica. Turkson viene dato dai bookmakers britannici con una quota di 5, la stessa del cardinale Matteo Zuppi. Negli ultimi giorni, ha fatto un balzo in avanti il cardinale maltese Mario Grech. Viene dato a quota 20, ma ben la metà di due settimane fa, quando secondo i bookmakers la sua elezione a Papa era pagata 42 volte.

