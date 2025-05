Habemus Donald, i brogli al Conclave e l’ambizione di Trump. La clip satirica del comico Jimmy Kimmel: «Mi piacerebbe diventare Papa» – Il video

Il trailer del film «Conclave», modificato ad arte, trasforma Trump in un improbabile Papa. Tra battute su Gesù, accuse di brogli e ambizioni pontificie, nasce così il «Donclave»

Un trailer ironico, anzi palesemente satirico, che cavalca quell’accostamento tra il Papa e il presidente americano Donald Trump che la stessa Casa Bianca ha fatto esplodere su tutti gli smartphone del mondo. Al comico e conduttore americano Jimmy Kimmel è bastata una semplice operazione: prendere il trailer del film Conclave, uscito un anno fa, e montarci sapientemente su alcuni spezzoni di interviste o comizi dello stesso tycoon. «Il Papa è morto, il trono è vuoto. Stiamo per eleggere l’uomo più famoso del mondo», dice la voce fuori campo. Ed ecco Trump: «Qualcuno l’altro giorno mi ha detto: “Sei di gran lunga la persona più famosa del mondo”. Io gli ho risposto: “No, non lo sono. Gesù Cristo è più famoso”».

Il trono «ambito da uomini pericolosi» e l’impostore Trump

Papa, Gesù e una battuta di Donald Trump: fino a qui un accostamento abbastanza immediato e un sorrisino strappato agli spettatori. Più va avanti, però, più il legame tra il trailer e gli interventi di Trump diventa calzante. Se il film dice che «nessun uomo sano di mente» ambirebbe al soglio pontificio e che solo «uomini pericolosi» lo fanno, il presidente americano compare sornione: «Mi piacerebbe diventare Papa, sarebbe la mia scelta numero uno». Quando tra i cardinali del film Conclave si diffonde il panico per un nuovo arrivato, accusato di essere «un impostore», ecco lo spezzone di un’intervista di Trump: «Cosa significa per me la Bibbia? Significa molto, ma non entrerò nel dettaglio».

Washington, il Conclave e le presunte frodi elettorali

E poi si passa a un altro tasto dolente, quello delle presunte frode elettorali e dei voti controllati e pilotati all’interno delle urne. Nel Conclave, o meglio nel film Conclave, tanto quanto nella realtà. Inutile specificare il legame con le accuse che lo stesso Trump lanciò nei confronti dell’avversario Joe Biden all’indomani della sconfitta nel 2020: «È un furto, avete derubato il popolo americano. Eravamo pronti a vincere questa elezione. Anzi, francamente, l’abbiamo vinta». Il video si conclude con una battuta di un cardinale («Questo sembra inquietante») e il titolo del film. Non più Conclave ma, riprendendo il nome di Trump, Donclave. E poi la chiosa: «L’arancione è il nuovo Papa».