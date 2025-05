La foto di Donald Trump vestito da Papa postata sui social dalla Casa Bianca

Aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il pontefice. È stato virtualmente accontentato

Di ritorno dal funerale di Papa Francesco aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Papa. E Donald Trump è stato virtualmente accontentato. Un fotomontaggio in versione Papa, vestito in abito talare con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione, campeggia sui social della Casa Bianca. Ed è stata anche postata su Truth, a pochi giorni dall’inizio del conclave che sceglierà il successore di Papa Francesco.

«Vorrei diventare papa. Sarebbe la mia prima scelta. Penso che sarei un grande papa. Nessuno lo farebbe meglio di me», aveva detto giorni fa il presidente dalla Casa Bianca. Trump ha anche rotto con l’etichetta al funerale di papa Francesco sabato scorso indossando un abito blu navy anziché il nero, come vuole la tradizione. Il presidente ha anche affermato che gli piacerebbe che l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al conclave, diventasse il prossimo pontefice. «Devo dire che c’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede», ha detto. Gli Stati Uniti avranno dieci cardinali rappresentati al conclave e Dolan era presente anche a quello del 2013, dove fu eletto papa il cardinale argentino Jorge Bergoglio.