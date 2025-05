Trump: «La foto di me vestito da Papa? I cattolici l’hanno apprezzata»

Il presidente USA: «Non ho idea da dove provenga. Forse è stata un'IA, ma non ne so nulla»

«I media non capiscono una battuta. I cattolici l’hanno apprezzata». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump torna sulla foto, generata con l’IA, che lo vede nelle vesti di Papa. Uno scatto che è stato pubblicato dal profilo ufficiale della Casa Bianca e ha suscitato polemiche. Trump non ha idea dell’origine dell’immagine.

«Non sono stato io»

«Qualcuno ha creato una mia foto vestita da Papa e l’ha pubblicata su internet. Non sono stato io. Non ho idea da dove provenga. Forse è stata un’IA, ma non ne so nulla. L’ho vista solo ieri sera», ha dichiarato dallo Studio Ovale. «In realtà, mia moglie l’ha trovata carina», ha aggiunto. La card era stata pubblicata venerdì sera sulla sua piattaforma Truth Social e ricondivisa dalla Casa Bianca sul suo account ufficiale X. Alla domanda sul perché fosse stato pubblicato sull’account ufficiale della Casa Bianca, Trump ha risposto: «Lasciatemi fare. Qualcuno l’ha fatto per divertimento».