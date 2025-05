Israele e Usa attaccano lo Yemen: «Sganciate 50 bombe, abbiamo distrutto il porto di Hodeida»

Il punto funzionava da base per le armi provenienti dall'Iran. Secondo media locali ci sono morti e feriti

Israele ha attaccato lo Yemen in coordinamento con gli Stati Uniti. Secondo quanto riportano funzionari di Tel Aviv e Ynet «si è trattato di un attacco su larga scala». Secondo fonti yemenite ci sono morti e feriti specialmente contro una fabbrica di cemento nell’area di Bajil, nella provincia di Hodeida.

Sganciate 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida

Una fonte della sicurezza israeliana ha riferito ai media locali che i caccia dell’Idf «hanno sganciato 50 bombe, distrutto il porto di Hodeida e gli impianti di produzione di cemento che venivano utilizzati per la produzione di armi. Questo è un attacco molto forte, e non sarà l’ultimo. I giochi sono finiti». Nel porto sono arrivate per anni le armi inviate agli Houthi dall’Iran. Dall’inizio della guerra a Gaza e degli attacchi degli Houthi, questo è il sesto attacco dell’Idf in Yemen.