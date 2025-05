La nipotina tiktoker di Donald Trump alla Casa Bianca, le pose di Kai nello Studio Ovale finiscono sui social – I video

Kai, la figlia primogenita di Donald Trump jr e della ex moglie Vanessa Haydon, è popolarissima sui social. È la più grande dei 10 nipoti del presidente Usa

Donald Trump “ha prestato” la Casa Bianca alla nipote Kai, 17 anni, che così ha potuto confezionare una gallery per i social nello Studio Ovale e nei salotti da ricevimento per i suoi social network. Con il nome di kaitrumpgolfer, la più grande tra i 10 nipoti del presidente Usa è popolarissima su Instagram (1,7 milioni di follower), ma soprattutto su TikTok (3 milioni) dove posta video in cui chiede ai fan sopratutto come pettinarsi, vestirsi e truccarsi prima di eventi o serate importante. Come tanti coetanei di tutto il mondo racconta la sua vita sui social network. Solo che suo nonno è l’uomo più potente del mondo. La giovane, che compirà 18 anni il prossimo 12 maggio, è la figlia primogenita di Donald Trump jr e della ex moglie Vanessa Haydon, da cui si è separato nel 2018.

La prima apparizione alla convention repubblicana di Milwaukee

Kai è una campionessa di golf, passione che ha ereditato proprio dal nonno. Oltre ai social, la 17enne ha un canale YouTube in cui parla della sua passione per lo sport di precisione e spesso si lancia in confidenze più o meno private sulla sua famiglia. Era salita emozionata sul palco della Convention repubblicana di Milwaukee durante la campagna elettorale per le presidenziali, e definire suo nonno «una persona normale e amorevole», distante anni luce dall’uomo che sfida vecchi e nuovi alleati, minaccia dazi e invasioni e toglie i finanziamenti alle università.