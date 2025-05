Dopo il Papa ora Trump si traveste da guerriero di Star Wars (con l’AI): «Combattiamo l’Impero della sinistra radicale» – La foto

La nuova immagine generata con l'intelligenza artificiale twittata dall'account della Casa Bianca: «Possa la forza essere con voi»

Non bastava il Papa, simbolo della rappresentanza sulla Terra del potere celeste. Donald Trump si vede pure combattente ultraterreno, contro le forze del Male di altre galassie. O per lo meno così lo dipingono oggi i creativi della Casa Bianca, che della generazione di immagini shock con l’intelligenza artificiale hanno fatto ormai un genere. L’ultima, diffusa oggi dall’account X del governo Usa, mostra un Trump travestito da protagonista di Star Wars. Muscoli iper-pompati, tunica da guerriero, due aquile minacciose sulle spalle e la spada rossa tra le mani, Trump pare pronto a dare la caccia ai nemici «stellari». Quali? Lo chiarisce lo stesso post della Casa Bianca, che affiancando il piano politico a quello cinematografico strizza l’occhio al pubblico più affezionato alla saga ideata da George Lucas nel giorno-simbolo. «Buon 4 maggio a tutti, compresi i lunatici della sinistra radicale che lottano così duramente per riportare sulla nostra Galassia i Signori Sith (uno dei due ordini antagonisti in Guerre Stellari, ndr), gli Assassini, i Signori della Droga, i Prigionieri Pericolosi e i noti Membri della Gang MS-13. Voi non siete la Ribellione, siete l’Impero», è l’accusa lanciata contro il mondo progressista. «Possa la forza essere con voi», è la chiusa che riprende il motto-gioco di parole caro ai fan di Star Wars, May the 4th be with you.