Trump frena sul terzo mandato alla Casa Bianca: «Voglio fare 4 anni e poi lasciare». E fa il nome di due possibili successori – Il video

In un'intervista tv il presidente Usa ridimensiona il progetto "Trump 2028" già lanciato sui canali MAGA: «Credo non si possa fare...»

Donald Trump non mira davvero a restare alla Casa Bianca per un terzo mandato, eventualità attualmente esclusa dalla Costituzione americana. Lo ha assicurato lo stesso presidente Usa in un’intervista alla Nbc. «Un sacco di gente me lo sta chiedendo, ma per quanto ne so non si può fare», ha detto Trump intervistato da Kristen Welker al programma Meet the Press, pur sostenendo di non sapere se la cosa gli è preclusa «dalla Costituzione o da altro». Di fatto però il tycoon ha escluso quest’opzione, nonostante i cappellini “Trump 2028” già in vendita sui canali MAGA. «Non è qualcosa a cui miro, quello a cui miro è fare quattro anni grandiosi e poi lasciare, idealmente a un altro grande Repubblicano». E quando la conduttrice l’ha incalzato a questo proposito, quello della successione alla guida tanto degli Usa quanto del movimento MAGA («certo che mi sopravviverà»), Trump non si è tirato indietro, facendo due nomi di potenziali eredi politici: quelli di JD Vance e di Marco Rubio. Il segretario di Stato, cui da pochi giorni sono state attribuite ad interim pure le deleghe di Consigliere per la sicurezza nazionale (tolte a Michael Waltz), viene chiamato affettuosamente semplicemente «Marco» e definito «un grande». Ma è per il rampante Vance che Trump spende le parole più al miele. «JD è un ragazzo brillante, fantastico, e tradizionalmente essere vicepresidente rappresenta un vantaggio», si lascia andare il leader Usa, pur precisando che è «ancora molto presto» per discutere di questi scenari e che comunque lui «non vuole occuparsene». Per ora, se non altro.