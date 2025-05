Donald Trump riapre il carcere di Alcatraz: «Ospiterà i criminali più spietati e violenti d’America»

L'annuncio del presidente sull'ex carcere diventato meta turistica. Negli anni ha ospitato criminali del calibro di Al Capone. Era stata chiusa per i costi di gestione troppo alti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto di aver dato istruzioni al Federal Bureau of Prisons di ricostruire e riaprire Alcatraz. Ovvero la prigione della baia di San Francisco che ospiterà «i criminali più spietati e violenti d’America». Trump ha annunciato su Truth la riapertura di Alcatraz, che ha ospitato personalità del calibro di Al Capone prima della sua chiusura nel 1936 ed è stata set del film Escape from Alcatraz del 1979. Ai giornalisti il presidente ha detto che la riapertura era «solo un’idea che ho avuto: è un simbolo di legge e ordine».

La prigione federale di Alcatraz

Alcatraz oggi è una delle mete turistiche più popolari di San Francisco. Trump vuole però riaprirla «ampliata e ricostruita». La prigione federale era considerata la più sicura d’America, visto che si trova su un’isola circondata da acque gelide e forti correnti. Non si sono mai registrate evasioni ufficialmente, anche se cinque prigionieri sono stati elencati come dispersi e annegati negli anni. La prigione è stata chiusa perché troppo costosa da gestire secondo il sito web del Federal Bureau of Prisons (BOP). Si spendeva circa il triplo rispetto ad altre prigioni federali. Nancy Pelosi, ex speaker della Camera e parlamentare democratica della California, ha criticato il piano del presidente. «Alcatraz ha chiuso i battenti come penitenziario federale più di sessant’anni fa. Ora è un parco nazionale molto popolare e un’importante attrazione turistica. La proposta del Presidente non è poi così seria», ha scritto in un post su X.

The Rock

Conosciuta anche con il soprannome di The Rock, Alcatraz si trova su un’isola della Baia di San Francisco in California, a circa due chilometri dalla costa. Il suo nome deriva dallo spagnolo La Isla de los Alcatraces, l’Isola dei Pellicani. Nel 1800 divenne una fortezza militare e un arsenale. Poi nel 1861 la trasformazione in prigione militare durante la Guerra civile americana. Il dipartimento di giustizia la trasforma in penitenziario federale di massima sicurezza nel 1934. Nel tempo ha ospitato per quattro anni il gangster Al Capone, ma anche il rapinatore e sequestratore George Machine Gun Kenny. E Robert Franklin Stroud, omicida conosciuto come l'”uomo degli uccelli di Alcatraz”, perché da ornitologo autodidatta durante la detenzione scrisse due libri scientifici sul trattamento delle malattie degli uccelli.

Il film

Tra i film che hanno alimentato la sua fama, oltre a Fuga da Alcatraz del 1979 con Clint Eastwood, anche The Rock del 1996, con Sean Connery e Nicolas Cage.