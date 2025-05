L’appello del decano Re ai colleghi cardinali prima del Conclave: «Serve unità, abbiate nella mente il bene della Chiesa»

L'omelia in Vaticano nel giorno di inizio del Conclave: «L'elezione del nuovo papa non è un semplice avvicendamento di figure»

«Lasciate cadere ogni considerazione personale. Abbiate nella mente e nel cuore solo Dio e il bene della Chiesa». È un appello alla sobrietà, alla responsabilità, ma soprattutto all’unità quello lanciato dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, nell’omelia della messa «pro eligendo Pontifice», celebrata questa mattina nella Basilica di San Pietro. Oggi, mercoledì 7 maggio, si apre il Conclave, in cui i 133 cardinali elettori – di cui non fa parte Re, perché ha superato la soglia degli 80 anni di età – si chiuderanno a chiave nella Cappella Sistina – già allestita a dovere – per scegliere il successore di papa Francesco.

Leggi tutti gli aggiornamenti del Conclave

I consigli per la scelta del nuovo papa

Nella sua omelia, il cardinale Re ha richiamato con forza la necessità di compiere una scelta che travalica la persona. L’elezione del Papa, ha detto, «non è un semplice avvicendamento di figure», ma il ritorno dell’Apostolo Pietro: «Ogni Papa continua a incarnare Pietro e la sua missione e così rappresenta Cristo in terra». Un incarico immenso, che secondo il decano del collegio cardinalizio può essere portato a termine solo da un uomo capace di «risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio».

L’appello all’unità

Tra i criteri che il cardinale Re suggerisce di tenere a mente per la scelta del nuovo papa ce n’è soprattutto uno: l’unità. «È forte il richiamo a mantenere l’unità della Chiesa nel solco tracciato da Cristo agli Apostoli. L’unità della Chiesa è voluta da Cristo, un’unità che non significa uniformità, ma salda e profonda comunione nelle diversità, purché si rimanga nella piena fedeltà al Vangelo», dice il decano nell’omelia pronunciata in Vaticano. E a proposito delle sfide che attenderanno il prossimo pontefice, Re aggiunge: «Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le generazioni future».

Foto copertina: ANSA/Riccardo Antimiani | Il cardinale Giovanni Battista Re in una foto del 2023