«Ci mancherai tanto»: Fedez saluta nonna Luciana. Il commosso addio sui social

L'annuncio del rapper sui social, dove negli anni ha pubblicato tanti scatti in sua compagnia

«Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto». È con queste parole che Fedez ha voluto salutare sui social sua nonna, scomparsa mercoledì 11 giugno all’età di 94 anni. In un post che contiene diverse fotografie di loro due insieme, il rapper ha condiviso con i propri follower la notizia della morte di «nonna Ciana», all’anagrafe Luciana Violini.

«Nonna Ciana» e i follower di Fedez

Nel corso degli anni, Fedez ha condiviso diversi scatti sui social in compagnia della nonna. Uno degli ultimi post risale al 2022, quando il rapper pubblicò alcune foto della festa per i 91 anni. Ma scorrendo tra i post del suo profilo, nonna Ciana compare in diversi scatti con i nipoti Leone e Vittoria. In un altro post, la donna piange davanti alla tv mentre guarda il nipote esibirsi al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Infine, i follower di Fedez conoscono nonna Ciana anche come lettrice di tarocchi. E infatti oggi il cantante ha voluto salutarla proprio con una foto in cui è impegnata a leggere le carte. Poco più sotto, una breve scritta: «Ciao nonna Ciana».