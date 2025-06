La risposta di Marco Travaglio a Fedez: «Il libro di Berlusconi? È inutile se non sai leggere»

La risposta del direttore del Fatto Quotidiano alle critiche del rapper

«Quando vedo Travaglio fare un libro su Berlusconi postumo, mi sembra totalmente inutile se non utile alle tasche di Travaglio e lo trovo veramente spiacevole». Un tempo erano molto amici, ma dal palco del congresso dei giovani di Forza Italia Fedez ha chiamato in causa il direttore del Fatto Quotidiano. E lui nella rubrica di oggi gli risponde: «In effetti lo scrissi per quanti, appena morto B., si erano già dimenticati chi fosse da vivo. Ma a patto che sapessero leggere: quindi sì, nel caso di specie, totalmente inutile».

E già che ci sta, Travaglio tira fuori altre frasi di Fedez. Quelle tratte dalla sua canzone Meno male che Silvio c’è, del 2013: “Non ci interessa se si scopa le troie e dopo le candida / L’importante è che Silvio non si prenda la candida / Silvio, per quest’anno ti vogliamo in forma (Dai) / Sai, io sono un fan di ogni tua singola riforma (Uh) / Ti hanno indagato per traffico di droga (Ah-ah) / Falsa testimonianza, tangenti alla Finanza / E poi mafia, P2, strage, Telecinco in Spagna/ Cazzo, Silvio, sei proprio una vecchia canaglia / Io sto con Cuffaro, Dell’Utri e Licio Gelli / Mica con Santoro, Biagi, Travaglio, Montanelli / Ricrescita del PIL o ricrescita dei capelli… / Io non dico: ‘Silvio, vai a farti processare’ / Perché so che sei impegnato e quindi non ci puoi andare… / E da grande voglio esser come te / Falso in bilancio, soldi a Craxi, caso Mills e caso Sme / E anche se non ho i soldi manco per prendere il caffè / Menomale che Silvio c’è”. E commenta: «Meno male che Silvio c’era. Trova le differenze».