Fedez rompe il naso a Il Rosso durante un incontro di boxe live su TikTok: lo streamer finisce in ospedale – Il video

Il pugno, arrivato in pieno volto, ha colpito il creator in maniera netta, causandogli la frattura del naso. Il filmato è diventato virale

Lo sparring live su TikTok finisce con un naso rotto. Quello del Rosso, noto streamer e content creator, che ha coinvolto Fedez in una sessione di allenamento durante una delle sue consuete dirette sui social. L’atmosfera iniziale era distesa e giocosa, ma un colpo sfuggito al controllo del rapper ha cambiato il tono della diretta. Il pugno, arrivato in pieno volto, ha colpito il creator – attualmente in preparazione per un match di boxe previsto a fine giugno – in maniera netta, causandogli una sospetta frattura al naso. La trasmissione live si è interrotta, mentre Fedez, si è subito prodigato per soccorrere l’amico. Poco dopo, Il Rosso si è mostrato sui social davanti al reparto di radiologia, confermando il ricorso alle cure ospedaliere. Poi, la conferma: «Mi ha rotto il naso, settimana prossima mi opererò», si legge nel post Instagram.

«Penso che denuncerò Fedez»

Nonostante l’incidente, Il Rosso non ha perso l’ironia: «Penso che denuncerò Fedez», ha scherzato in una storia, mostrando il volto. In un’altra storia, rivolgendosi al rapper con sarcasmo, ha aggiunto: «Fedez, comprami una Maserati». Il filmato dell’incidente è rapidamente diventato virale, rimbalzando su tutte le principali piattaforme social. Fortunatamente, nessuna conseguenza seria per lo streamer, che ha confermato di voler proseguire la preparazione in vista del match. Sia lui che Fedez hanno ribadito che si è trattato di un imprevisto senza conseguenze sulla loro amicizia, che – colpo fortuito a parte – resta dunque salda.