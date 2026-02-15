Beccato a 90 anni mentre ruba nel negozio, la prima foto segnaletica nel 1974: il segreto della longevità del ladro Jesus

Una carriera lunghissima, ricca di colpi in giro per l'Italia. Come hanno scoperto l'anziano e il trucco per evitare i sensori antitaccheggio

Un uomo di quasi 90 anni, colombiano senza fissa dimora, è stato fermato venerdì pomeriggio dai carabinieri della Stazione San Lorenzo in Lucina dopo un furto in una nota galleria commerciale di via dei Due Macelli, a Roma. Come riporta Il Messaggero, un addetto alla sicurezza ha notato tale Jesus uscire a velocità sospetta dopo l’attivazione dell’allarme e ha chiamato il 112. L’anziano ha tentato di dileguarsi ma è stato bloccato poco dopo.

Lo zainetto per fregare i sensori antitaccheggio

Addosso aveva uno zaino schermato con fogli di alluminio e nastro da imballaggio, un sistema studiato per eludere i sensori antitaccheggio, e una refurtiva del valore di oltre 1.100 euro tra occhiali griffati, profumi e portafogli, sottratti anche da altri negozi tra via del Corso e via del Babuino. Fermato, ha provato a giustificarsi: «Facevo il camionista ma ora non ho più un lavoro, capitemi». Dopo aver restituito la merce rubata ai vari negozi, i carabinieri hanno sequestrato lo zaino schermato utilizzato come strumento per i furti. L’89enne è stato denunciato in stato di libertà nonostante la lunghissima serie di precedenti penali accumulati in oltre cinquant’anni di attività.

Mezzo secolo di furti tra Roma

Il primo fotosegnalamento dell’uomo risale al 1974 e non si esclude che abbia messo a segno colpi anche prima di quella data. Non si è mai fermato Jesus, che sembra aver trovato il segreto della longevità nella sua passione, diventata un lavoro. Nel corso dei decenni ha operato tra Roma, Trieste e diverse città liguri, utilizzando anche false identità, tra cui quella di un cittadino jugoslavo nato a Sarajevo. I precedenti comprendono innumerevoli denunce per furto aggravato, ricettazione e una rapina impropria commessa nello scalo ferroviario di Termini nel 2021.