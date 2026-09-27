Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀInformazioneRaiReportSigfrido RanucciTv

Scontro a Report, la redazione si spacca sul possibile reintegro di Ranucci: «Se torna lui, ce ne andiamo noi»

27 Settembre 2026 - 07:00 Alba Romano
ranucci-redazione-report-protesta
ranucci-redazione-report-protesta
In vista del debutto della trasmissione previsto per l'8 novembre, il possibile ritorno di Ranucci spacca i giornalisti: «O lui, o noi». Attesa la decisione del Tribunale del lavoro
Google Preferred Site

Il «nuovo» Report sta per cominciare, ma la partita per il suo futuro è tutt’altro che chiusa. L’8 novembre è fissato il debutto, con Claudia di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla conduzione, un nuovo studio e, forse, anche un logo rinnovato. Sul programma, però, resta l’incognita legata a Sigfrido Ranucci e alla decisione del Tribunale del lavoro

Ed è proprio l’eventualità di un suo reintegro ad alimentare le tensioni all’interno della redazione. Gli inviati e gli autori storici di Report hanno fatto sapere che, in caso di reintegro, alcuni di loro sarebbero pronti a lasciare il programma. «O lui o noi». È la frase che, in questi giorni, circola tra i corridoi. «Questione di opportunità e incompatibilità», spiegano al Corriere della Sera alcuni membri del gruppo. Il messaggio è netto: «Caro Sig, auguri e arrivederci». 

La spaccatura nella redazione di Report: «O Ranucci o noi»

Intanto, Ranucci continua a frequentare la sede Rai di via Teulada, al primo piano della palazzina ex Tg, dove si trova la sua stanza. La sua presenza in redazione, almeno due o tre volte alla settimana, non sarebbe però condivisa dalla squadra. Nella nuova chat di Report, dalla quale Ranucci è stato estromesso, il suo arrivo viene segnalato con un passaparola.

Ti potrebbe interessare

Quando si presenta in redazione, i nuovi co-conduttori, insieme ai co-autori Giulio Valesini e Bernardo Iovene, preferiscono incontrarsi in un’altra ala degli uffici. «Se c’è lui a volte discutiamo nei corridoi per non farci sentire», racconta un inviato al Corriere. Ranucci ha ancora 15 giorni per scegliere una diversa destinazione tra quelle prospettate: la corrispondenza dal Cairo, Rai News o Tg3.

La prima puntata di Report e i giornalisti vicini a Ranucci

Per la prima puntata, l’8 novembre, sarebbe previsto un editoriale destinato a spiegare ai telespettatori l’assenza di Ranucci, ma il contenuto potrebbe cambiare qualora il giudice dovesse decidere per il reintegro dell’ex conduttore. Nel frattempo la redazione valuta anche una bonifica degli ambienti. L’ipotesi nasce dal timore che possano esserci microspie negli uffici, piazzate non si sa da chi. Forse addirittura da Lavitola che per almeno due volte salì in redazione? Non si sa.

A rendere più complicato il quadro sono anche i rapporti tra i giornalisti rimasti nella squadra. Un gruppo considerato vicino a Ranucci sarebbe accusato dagli altri di continuare a riferire all’ex responsabile ciò che accade in redazione. Ranucci, a sua volta, farebbe arrivare segnalazioni e indicazioni che, secondo quanto riferito, non verrebbero prese in considerazione.

Il nodo giudiziario

Sul procedimento davanti al Tribunale del lavoro è intervenuto anche Maurizio Gasparri. Il senatore di Forza Italia ha espresso perplessità sulla giudice Donatella Casari, ricordando il suo ruolo nel Tribunale dei ministri per il caso Almasri e la richiesta di procedere nei confronti di Mantovano, Piantedosi e Nordio. Ma anche perché – scrive il Giornale – «salvò» l’ex premier Giuseppe Conte dalle accuse per la gestione della pandemia.

Qualunque sia la decisione, la vicenda potrebbe non chiudersi con il pronunciamento del giudice. In caso di reintegro, infatti, la Rai potrebbe opporsi. Resta inoltre pendente un provvedimento disciplinare dell’azienda nei confronti di Ranucci. Il punto, dunque, non riguarda soltanto la possibilità che Sigfrido torni a condurre Report. La decisione del Tribunale potrebbe infatti incidere anche sugli equilibri della redazione. 

Foto copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Ranucci arriva al tribunale del lavoro di Roma, 25 settembre 2026

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Risponde con «ok» sul cellulare e perde 120mila euro. La truffa a un parroco di Altamura, la procura di Bari apre un’inchiesta

2.

«Noi chiusi in casa da giorni a drogarci», la confessione del 26enne che ha ucciso Fabio Colapietro: «Volevamo buttare i resti nel fiume»

3.

Il giallo di Fabio Colapietro fatto a pezzi e trovato nel bagno di una prof: chi è Nicole Formichetti e cosa sappiamo sull’omicidio di Torino

4.

Ponte sullo Stretto, il direttore tecnico lascia l’incarico. L’addio alla vigilia della ripresentazione della delibera al Cipess

5.

Jesolo, affitta l’appartamento a sei turisti e si ritrova 2 mila euro di danni: perché Airbnb gli ha negato il rimborso

leggi anche
Piervincenzi e Ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci e la telefonata al nuovo conduttore di Report, Piervincenzi rivela: «Era molto aggressivo. Cosa mi farà se torna a Report» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

Caso Report, udienza a Roma sul ricorso di Ranucci contro la Rai: «Mi atterrò a quello che decide il tribunale»

Di Stefania Carboni
valter lavitola natalia potenza sigfrido ranucci indagine terre rare
ATTUALITÀ

Valter Lavitola e gli interessi sulle terre rare: l’indagine sul ruolo di Ranucci

Di Alessandro D’Amato
natalia potenza valter lavitola macumba sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

La macumba di Lavitola contro il socio nelle carte dell’ex moglie alla procura

Di Alessandro D’Amato
sigfrido ranucci
CULTURA & SPETTACOLO

Ranucci è pentito di aver frequentato Lavitola. L’ammissione: «Ma non solo lui…»

Di Alba Romano