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Operaio morto al Colosseo, svolta nell’inchiesta: indagato anche il cognato che lavorava con lui. «Era preposto alla sicurezza»

27 Settembre 2026 - 12:58 Ettore Ambrosi
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Salgono a otto le persone sotto inchiesta per omicidio colposo. Gli inquirenti pronti a riascoltare il cognato e collega. Oggi l'incarico per l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti
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Sono otto gli indagati per la morte di Andrea Moretti, l’operaio 22enne che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riporta la Repubblica, il cognato e collega potrebbe essere riascoltato nei prossimi giorni dagli inquirenti. Come gli altri è accusato di omicidio colposo per la violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La testimonianza del cognato

Fino a oggi, il cognato ha sostenuto con un collega di non aver assistito direttamente alla caduta di Moretti, ma di «aver sentito solo il tonfo del corpo» perché lui e un altro operaio – scrive il Corriere della Sera – stavano lavorando dalla parte opposta della parete su un carrello elevatore. Una ricostruzione che gli investigatori stanno confrontando con gli altri elementi raccolti, a partire dalle immagini delle telecamere e dai rilievi eseguiti nel punto della caduta.

I dubbi sull’abilitazione ai lavori in quota e l’autopsia

Entrambi quella notte lavoravano dentro il Colosseo con il ruolo di “preposto” alla sicurezza. Ma nessuno dei due era con il 22enne al momento della caduta. Moretti si trovava infatti da solo mentre era imbracato per cablare cavi elettrici fra il terzo e il secondo anello, circostanza che pone diversi interrogativi sulle procedure concretamente adottate. Fra gli accertamenti in corso peraltro ci sono quelli legati all’abilitazione o meno della vittima a svolgere quel genere di operazioni più rischiose rispetto a quelle di un normale operaio, visto che richiedono un tirocinio di almeno 32 ore per ottenere l’autorizzazione. Oggi, intanto, i pm affideranno l’incarico per l’autopsia.

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Foto copertina: INSTAGRAM / ANDREA MORETTI | Andrea Moretti in una immagine tratta dal suo profilo Instagram

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