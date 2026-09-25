«Il Colosseo può riaprire», l’annuncio di Giuli dopo la morte di Andrea Moretti. L’incontro con i lavoratori: «Era il momento di parlarsi» – Il video

Arriva la decisione del ministro della Cultura, dopo l'incidente in cui ha perso la vita l'operaio 22enne che stava lavorando a un cantiere dell'Anfiteatro Flavio. Il pressing dei sindacati per una stretta sulla sicurezza anche per chi lavora nei siti culturali

«Domani il Colosseo riaprirà». Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, dopo aver incontrato i dipendenti del Parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la riapertura dell’Anfiteatro Flavio dopo la morte dell’operaio Andrea Moretti nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre, mentre stava lavorando al Colosseo. «Oggi era il momento di condividere uno stato d’animo con il personale: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti, aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che, quanto prima e nelle sedi opportune, affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro», ha aggiunto il ministro.

La Cgil chiede un incontro sulla sicurezza sul lavoro

Nel frattempo, la Cgil chiede un incontro con il ministro Giuli per confrontarsi sul tema della sicurezza sul lavoro nei luoghi culturali. Richiedendo una verifica del rispetto delle norme e delle regole nella predisposizione dei documenti di valutazione di rischio a tutela dei lavoratori. «L’immane tragedia avvenuta la notte del 22 settembre al Colosseo – si legge in una lettera inviata dal Segretario Generale della Funzione Pubblica Cgil Federico Bozzanica – con la morte di Andrea Moretti, non solo non sarebbe dovuta mai avvenire: deve essere l’ultima».