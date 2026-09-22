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Vespa cade prima dell’intervista con Meloni: braccio fasciato e occhio gonfio. «Rovinosa caduta, ma sono voluto andare avanti» – Il video

22 Settembre 2026 - 20:14 Stefania Carboni
Il conduttore ha preferito realizzare comunque l'intervista con la premier. Lei, inizialmente, voleva rinviare tutto
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Bruno Vespa è apparso col braccio fasciato e un occhio gonfio durante la puntata di oggi di 5 minuti, con la premier Giorgia Meloni. «Presidente Meloni, mi scuso con lei e con il pubblico – ha spiegato Vespa – perché non sono in condizioni perfette. Stamattina ho fatto una rovinosa caduta. Per fortuna al Gemelli mi hanno operato, mi hanno rimesso in sesto».

La premier gli ha fatto gli «augurissimi per una buona guarigione». Prima della trasmissione, Meloni aveva provato a rimandare la puntata, ma Vespa ha preferito andare avanti. Il conduttore ha condotto i 5 minuti seduto su una poltrona. Fin da subito. Una posizione “anomala” per chi segue Vespa da anni.

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