Salvini: «Congresso della Lega entro un mese, conto e mi aspetto che si candidi qualcun altro»

Al termine del Consiglio federale, il leader della Lega ha chiarito: «Mi è stata ribadita all’unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario». Ma, ha aggiunto, «voglio che sia il Congresso ad avere l’ultima parola»

Non c’è ancora una data né un luogo per il Congresso federale straordinario della Lega, ma Matteo Salvini assicura di voler accelerare i tempi. «Ho chiesto di fare in fretta, quindi entro un mese al massimo», ha spiegato il vicepremier al termine del Consiglio federale del partito in via Bellerio, a Milano, durato circa quattro ore. La data non è stata ancora fissata perché la commissione regolamento deve definire le modalità del congresso. «Non siamo un partito di plastica – ha sottolineato Salvini – abbiamo decine di migliaia di iscritti, abbiamo delle regole e, fortunatamente, abbiamo quasi mille tra sindaci e vicesindaci».

«Mi piacerebbe farlo a Milano»

Anche il luogo è da definire. «Al momento non c’è», ha detto il leader della Lega, aggiungendo però: «Fatemi dire che da milanese mi piacerebbe farlo a Milano». L’annuncio del Congresso straordinario era arrivato domenica, a sorpresa, dal palco del tradizionale raduno di Pontida. L’obiettivo dichiarato è affrontare una fase caratterizzata da tensioni interne e divisioni nel partito.

Salvini: «Chiederò la fiducia alla mia comunità»

L’appuntamento di ottobre sarà quindi un congresso elettivo, non solo programmatico. «Il Consiglio federale mi ha ribadito all’unanimità dei presenti la fiducia nel mio ruolo di segretario, ma come ho detto ieri a Pontida voglio che sia il Congresso che rappresenta tutti militanti, tutti i sindaci, tutti i territori ad avere l’ultima parola», ha dichiarato il leader leghista. Se qualcuno si candiderà? «Io ci conto, aspetto che si candidi qualcun altro», ha aggiunto.

Nessuno si è fatto avanti nessuno, ma c’è chi scommette sul capogruppo Massimiliano Romeo. Al quale però Salvini ha riservato in serata una velata stoccata: «A chi parla della “fronda lombarda”, dico che dovrebbero essere arrabbiati i veneti, i liguri, i toscani o i calabresi, perché i nostri 5 ministri sono tutti lombardi». Quindi, prosegue, «gli unici che non possono chiedere più rappresentanza sono i lombardi». Assenti, per impegni istituzionali, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga.

Foto copertina: ANSA/MICHELE MARAVIGLIA | Matteo Salvini a Pontida, 20 settembre 2026