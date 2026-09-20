Giorgia Meloni a Fenix: «Limite agli studenti stranieri in classe e burqa vietato». L’attacco a Schlein e Conte su bollo e Superbonus – I video

Dalla festa di Gioventù nazionale, la premier annuncia una serie di novità per il mondo della scuola.E lancia frecciate contro gli avversari e le critiche ricevute per l'abolizione del bollo auto: «Faremo un conto perché possano pagarlo»

È l’intervento di Giorgia Meloni a concludere l’edizione 2026 di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, che si tiene al Laghetto dell’Eur, a Roma. La presidente del Consiglio e leader di FdI ha risposto soltanto al saluto di alcune persone che la aspettavano all’ingresso, senza fermarsi a rilasciare dichiarazioni.