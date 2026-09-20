Pontida, le magliette pro e contro Salvini: «Sempre con lui». «Dimissioni subito»

Il racconto dell'inviato dell'Ansa: «Già prenotate 300 magliette di sostegno». «Con Zaia recuperiamo migliaia di voti»

Le magliette blu con la scritta bianca “Io sto con Matteo” e quelle bianche con la scritta verde “Lega Nord fino alla morte”. A Pontida in attesa che inizi il raduno del partito, tra i gazebo che si affacciano sul pratone, fra cui ne spicca uno per la raccolta fondi in sostegno di Mario Roggero, si confrontano le due anime della Lega, quella che sostiene sempre e fino in fondo il segretario Matteo Salvini e quelli che chiedono le sue dimissioni.

Pro e contro Salvini

L’agenzia di stampa Ansa scrive che al gazebo che vende le magliette in sostegno di Salvini, che molti indossano, alle 9 del mattino ne hanno «già prenotate trecento – spiega Cristina di Limbiate – e altri trecento le abbiamo qua pronte da vendere. Oggi questa è la maglietta da avere e dovremmo indossarla tutti perché dobbiamo dare al nostro segretario il senso di fiducia. Per noi la Lega è Matteo».

Non la pensa così Livio Ghidelli, militante di lungo corso che chiede le dimissioni del segretario. E infatti indossa la maglietta Lega Nord fino alla morte. «Questa maglietta manda un messaggio che Salvini se ne deve andare, perché ha snaturato la Lega, altrimenti la gente non capisce che differenza che c’è nel votare Vannacci e la Meloni. Se arriva Zaia in una notte recuperiamo migliaia di voti».

«Io sto con il Capitano»

L’AdnKronos invece racconta che sul prato le camice verdi si mescolano a nuovi colori, vecchi e nuovi simboli raccontano una Pontida diversa da quella anche solo di un anno fa – quando protagonista era stato Vannacci – che guarda alle urne tra paura e fiducia. Duecento i giornalisti accreditati, decine i pullman che si attendono sul pratone dove gli stand delle diverse regioni raccontano di una Lega che vuol continuare a essere protagonista da Nord a Sud. «Io sto con Matteo» è una delle magliette blu che si mescola, tra le bandiere del partito e i primi cartelli che incitano al Capitano.

Lo slogan

«Non passa lo straniero» è lo slogan che compare sul palco di Pontida quest’anno. Diversi i manifesti che ricordano Umberto Bossi, «Grazie Umberto» e gli slogan contro l’Europa, «Più motori meno Green Deal», con il cartonato della von der Leyen. Non mancano i cartelli a sostegno del segretario come «Non esiste altro leader all’infuori di te» e «Pontida non chiede un nome grida Salvini».