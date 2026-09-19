Tajani: «Meglio sposare una donna con la gonna più lunga, meno appariscente ma più affidabile». La frase per i sondaggi che fa discutere – Il video

Il ministro degli Esteri voleva paragonare forse la tendenza degli italiani al voto che spesso si affidano a forze politiche più miti piuttosto ad altre che potrebbero tradirti. Ma ha un po' svagato sul concetto di affidabilità

«I miei figli sono sposati ma se dovessi dare un consiglio a mio figlio su che ragazza scegliere… C’è una ragazza magari affascinante? Bella sì, ma che carattere è? E poi c’è un’altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all’amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda! Perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce… mmm, non va bene». Queste le parole, che potrebbero far discutere, pronunciate dal Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sul palco di Itaca 2.0. Il ministro voleva paragonare forse la tendenza degli italiani al voto che spesso si affidano a forze politiche più miti (e meno appariscenti).

Il centrodestra (che non è un bel fusto da dieci ragazze)

«Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre e quando la chiami c’è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere», spiega Tajani, paragonando forse il centrodestra mite rispetto a una destra urlata (alla Vannacci, forse) in crescita nei sondaggi. E appunto sono le preferenze degli italiani che il titolare della Farnesina vuole analizzare: «Così, come nei sondaggi. Meglio una ragazza più seria, che ha le gonne più lunghe di quell’altra. Così anche come per i ragazzi: c’è il bel muscoloso, playboy o quello che a lavoro va in giacca e cravatta. Io suggerisco di scegliere sempre quello affidabile e il centrodestra è affidabile».